Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Armantina Raimundo Sorato, aos 68 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou o marido Eduardo Sorato; os filhos Elaine, Eduardo Júnior e Sabrina; o genro Luís Sérgio; a nora Fabiana e os netos Gustavo, Leonardo, Rafael e Camila. Foi sepultada o no dia 14 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izaltina Daniel da Cunha, no dia 13 de outubro. Deixou filhos, noras; genros e netos. Foi sepultada no dia 13 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jorgina Pereira da Costa, aos 91 anos de idade. Viúva de Oliveros Costa; deixou os filhos Benedito, Maísa, Olívio, Marta e Silvia Helena; os filhos de criação Renan e Ivan; genros; noras; netos; bisnetos e os irmãos Ordalia, Osvaldo, Cecilia, Manoela e Benedita. Foi sepultada no dia 15 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônia Margoto Moneda, aos 93 anos de idade, no dia 14 de outubro. Foi sepultada no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria das Graças Mathias Bastos, aos 70 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou a mãe Maria Vita Mathias; o marido Vitor Custódio Bastos; os filhos João Vitor, Gleison Lucas e Pedro Paulo; netos e irmãos. Foi sepultada no dia 15 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Hélio Virgílio, aos 65 anos de idade, no dia 16 de outubro. Deixou as filhas Simone, Solange e Débora; genro; netos e bisnetos; os irmãos José Geraldo, Álvaro, Reinaldo, Donizeti e Maria Inês; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paula Cristina de Souza Bocaiuva, aos 30 anos de idade, no dia 16 de outubro. Deixou a mãe Zenaide de Souza; os irmãos Camila, Pamela e Wellyngton; os cunhados Valdinei e Antônio; e os sobrinhos Marlon, Kaique, João e Samuel. Foi sepultada no dia 17 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zenaide Luciano Farre, aos 81 anos de idade, no dia 17 de outubro. Viúva de Ramon Farre; deixou a filha Márcia Farre; a neta Marjorie Farre Park e as irmãs Neusa e Maria. Foi sepultada no dia 18 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Isabel Moraes, aos 69 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. Viúva; deixou os filhos Márcio, Luís Antônio, Marcelo, Fernando, Maria, Ana Paula, Márcia e Aline; genros; noras; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultada no dia 18 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu José Rotta Neto

Faleceu na manhã desta quarta-feira, dia 16, o marceneiro, sitiante e comerciante aposentado, José Rotta Neto, aos 97 anos de idade, no Hospital de Caridade, em Vargem Grande do Sul.

Ele era viúvo de Ângela Machioni Rotta e deixa os filhos Regina Lúcia e José Roberto Rotta, que foi vereador e vice-prefeito, a nora Maria Cecília, o genro Antônio Carlos; os netos Desirèe e Antônio Carlos; os irmãos Alvino, Pedro e Angelina; e sobrinhos.

José Rotta Neto começou a trabalhar em Vargem muito cedo. Aos 19 anos, mudou-se para a capital, onde trabalhou como marceneiro. Após morar algum tempo no Paraná, retornou para Vargem Grande do Sul e, com o dinheiro que juntou, comprou um sítio e em 1967 abriu uma loja no antigo Mercadão Municipal. Ele trabalhou nesta loja até o fechamento do mercadão nos anos 2000. Foi sepultado no dia 16 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Carlantonio

Faleceu em São Sebastião da Grama, Luiz Carlantonio, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. Sr. Luiz completou 73 anos neste sábado, dia 12 de outubro e deixou a esposa Maria Amália ex-agente de saúde. Era pai de Camila e Karina que residem nos Estados Unidos com suas famílias, e de Lidiane que trabalhou muitos anos no Banco do Brasil de Vargem Grande, e atualmente trabalha na agência de Divinolândia. Deixou ainda os genros Daniel, Augusto e Marcos; os netos Eduardo, Elisa, Helena, Laura, Henrique, Augusto e Amália. Foi sepultado no dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

