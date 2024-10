Grupo de cantores da Cultura se apresentou em Rio Pardo

O grupo de cantores da Cultura participou da Festa das Nações de São José do Rio Pardo, no último domingo dia 20. De acordo com o Departamento de Cultura e Turismo, o convite foi enviado através do Fundo Social e Departamento de Cultura e Turismo de São José do Rio Pardo.

Na ocasião, os cantores levaram vários números já apresentados na Festa das Nações de Vargem Grande do Sul deste ano e também dos últimos anos, contando também com a apresentação da diretora do Departamento de Cultura Márcia Iared. O Grupo de Canto também marcou presença no ano passado, nesta mesma festa.