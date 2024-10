Editorial: A importância das audiências públicas

Pesquisando sobre problemas envolvendo a implantação de Zona Azul, nos deparamos com uma cidade no Paraná, onde o problema estava também sendo colocado em questão e que a Câmara Municipal daquela cidade fez uma audiência pública com a população para discutir o tema.

Na sociedade democrática que vivemos, a participação dos cidadãos visando construir políticas públicas que atendam seus anseios e necessidades, é fundamental. Esse diálogo entre a população e o poder público só fortalece a cidadania, uma vez que as decisões são tomadas visando acima de tudo, o interesse coletivo.

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul poderia usar mais desta ferramenta, proporcionando um espaço para que seus cidadãos possam se informar de assuntos que lhes são de extrema importância, podendo se manifestar, serem ouvidos e darem suas opiniões a respeito do tema que está sendo discutido.

Considerada a Casa do Povo e os vereadores seus legítimos representantes, o Legislativo se reveste de um importante local para se discutir temas que vão além da zona azul, como meio ambiente, urbanismo, educação, saúde, infraestrutura, cultura, dentre outras áreas que afetam o dia a dia da população.

Bem conduzidas pelos vereadores, tornam-se excelentes oportunidades para que os indivíduos da comunidade possam se expressar, colocando suas opiniões, garantindo a ampla participação e a igualdade de oportunidade a todos os presentes.

Nelas, os cidadãos tem oportunidade de perguntar, levantar questões, apresentar suas opiniões, oferecer propostas e compartilhar temas e informações importantes que só enriquecem a discussão, fazendo com que os legisladores possam tomar as melhores decisões em prol do povo que os elegeu.

É um importante passo a ser dado pelo Legislativo vargengrandense ao permitir que os cidadãos por eles representados, participem diretamente do processo de tomada de decisões, dando voz ativa aos seus eleitores, criando uma plataforma para que todos possam expressar suas opiniões e preocupações com os problemas da cidade onde moram.

Que tanto os atuais vereadores como os próximos legisladores que vão assumir a partir de janeiro de 2025, tenham em mente que realizar audiências públicas só irá enriquecer a Câmara Municipal e seus representantes perante a comunidade vargengrandense.