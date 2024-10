Carreta encrava na nova rotatória e gera debate nas redes sociais

Causou polêmica esta semana nas redes sociais, com centenas de comentários, uma carreta que ficou encravada na rotatória que a Prefeitura Municipal está construindo na Via Expressa Antônio Bolonha, na altura da rodoviária municipal.

O incidente aconteceu na tarde de sábado, dia 19, quando uma carreta foi realizar manobra para adentrar na rotatória e devido às chuvas que caíram, com o solo todo enlameado, ela deslizou, atingiu o meio fio e foi necessário um caminhão para tirar a carreta do local, causando transtornos no tráfego local.

A maioria dos comentários foi sobre se a obra comporta o tráfego de grandes caminhões e carretas, com muitas pessoas considerando a rotatória pequena para acomodar grandes veículos, causando problemas de manobras como o que ocorreu no sábado.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande questionou a prefeitura municipal se a mesma pretende rever a construção da rotatória, no sentido de torná-la mais eficiente para que grandes veículos como carretas, possam por ela trafegar.

O Executivo respondeu que o projeto foi desenvolvido para atender todos os veículos que já circulam pela via, inclusive as grandes carretas e bitrem. “Cabe ressaltar que, a maior dificuldade na elaboração do projeto foi considerar os acessos de mão-dupla na Rua Luís Milan e Rua dos Paulistas, dentro dos limites prediais existentes”, explicou o Executivo.

O jornal tomou conhecimento que na segunda-feira, dia 21, logo após o incidente envolvendo a carreta, a prefeitura fez testes no local com caminhões de grande porte, para saber da viabilidade da rotatória. Indagado se a informação procedia e quais foram as informações que a prefeitura colheu a respeito do teste realizado, a resposta foi que o Departamento de Obras procedeu vários testes no local e que a obra atendeu as expectativas. “Porém, estamos verificando junto à construtora responsável a melhora de alguns trechos que podem dificultar as manobras daqueles que a utilizarão, sem interferir na fluidez do tráfego durante os períodos de pico”, disse o órgão responsável.

Também informou que a viabilidade da rotatória não se discute, tendo em vista a importância que a mesma irá exercer no direcionamento do trânsito, principalmente nos horários de pico, direcionando o mesmo de forma adequada garantindo o acesso seguro ao Jardim Paraíso II e Jardim Iracema, bem como às empresas que se encontram instaladas na região.

A obra está sendo realizada pela Engeservice Infraestrutura Ltda, com sede em Paulínia, que ganhou a licitação e segundo a prefeitura, a mesma não está paralisada, estando aguardando a relocação do posteamento elétrico para dar continuidade aos serviços de pavimentação.

O projeto da rotatória, que foi elaborado pelo Departamento de Obras da prefeitura municipal, segundo informação dada pela municipalidade, está previsto de acordo com o cronograma, para ser concluído até o final deste ano.

Custo da obra estava estimada em R$ 2 milhões

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande em julho do ano passado, o diretor do Desetran, Rogério Bocamino, avaliou que o projeto de instalação da nova rotatória poderia custar em torno de R$ 2 milhões, o que envolveria o pagamento da desapropriação de alguns terrenos e a obra da construção. A verba para a construção da rotatória estava prevista para ser obtida junto ao Desenvolve – SP, um programa de crédito, e da Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

Na época, a Prefeitura Municipal ressaltou que a rotatória teria a função de organizar e direcionar o trânsito, permitindo maior segurança aos usuários evitando assim os inúmeros acidentes graves que ocorrem na região. “Neste caso, a rotatória além de garantir com eficiência a circulação de veículos, trará maior segurança aos pedestres e ciclistas que ali circulam através da execução de uma adequada sinalização viária horizontal e vertical”, afirmou a autoridade responsável pelo trânsito da cidade.