Kethy Oliveira, cantora de Vargem, lança música

A cantora vargengrandense Kethy Oliveira lançou, no último sábado, dia 19, sua nova música, intitulada ‘Virou palhaço é?’. A música foi gravada em parceria com alguns compositores de Goiânia e pode ser ouvida em todas as plataformas digitais.

À Gazeta de Vargem Grande, Kethy, que também é compositora, contou que já fez outras gravações, mas parou para começar um projeto totalmente novo. “Minhas primeiras canções foram escritas por mim, porém, não entraram neste álbum. Estou pensando em talvez relançar algumas composições minhas mais pra frente”, explicou.

Kethy comentou que a música foi bem recebida pelo público. “A música é composição de uns amigos de Goiânia que compõem para vários artistas, como Mari Fernandes, Luan Pereira, Ícaro e Gilmar, Fred e Fabrício, entre outros artistas renomados do sertanejo. Ela foi tão bem recebida pela galera que estamos já pensando no clipe dela pra sair em breve”, disse.

A cantora convidou todos para conhecer ‘Virou palhaço é?’. “Gostaria de convidar todos para curtirem a música e compartilharem muito ela”, finalizou.