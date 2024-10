Amigos servidores municipais, nossa luta continua!

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SSPM

Nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público Municipal e o SSPM só tem a agradecer aos seus filiados pela valiosa contribuição que prestam ao Município de Vargem Grande do Sul, atuando em áreas tão essenciais como Saúde, Educação, até as mais humildes e não menos importantes como a coleta de lixo e tratamento de esgoto.

Sem vocês, Vargem Grande do Sul não poderia comemorar os seus 150 anos de fundação, ocorrida no dia 26 de setembro de 2024.

Parabéns aos Eleitos

Em nome de todos os mais de 1.100 servidores municipais na ativa e dos mais de 400 aposentados, filiados ou não ao SSPM, queremos parabenizar ao novo prefeito eleito para a gestão 2025/2028, bem como seu vice e também aos novos vereadores que assumirão a Câmara Municipal para os próximos quatro anos de mandato, desejando uma profícua administração em prol de todos os vargengrandenses.

Também aproveitamos para agradecer à atual administração pela boa convivência mantida entre os servidores públicos municipais com o atual prefeito. Dentro do possível, a administração acabou atendendo nossas solicitações em prol da classe dos servidores municipais.

Nossas Reinvidações Continuam

Fupreben

Dentre as preocupações da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais-SSPM, está a recuperação do Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul-Fupreben, trabalho que vem sendo realizado desde 2001, quando o prefeito Celso Luís Ribeiro assumiu seu primeiro mandato.

O caixa estava zerado e a Prefeitura tinha que pagar a folha de aposentados e pensionistas da época. Com esta recuperação, hoje o Fundo tem em caixa R$ 80.000.000,00 (Oitenta milhões de reais), sendo superavitário mensalmente.

Aumento salarial

Vamos nos reunir com o próximo chefe de governo e discutir os aumentos para a nossa classe, cuja data base acontece em março. Vamos dialogar com a nova administração, levando os problemas que preocupam os trabalhadores com relação aos salários e buscando resguardar os direitos dos servidores públicos municipais.

Professores

A luta pelo pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede municipal continua. A partir de janeiro de 2025, vamos intensificar os diálogos com a nova administração reivindicando este benefício a esta classe tão importante para nosso município.

Insalubridade

Outra justa reivindicação, é o pagamento da insalubridade para algumas categorias dos servidores públicos municipais. Ela também entrará na pauta das reivindicações junto à nova administração.

Auxílio alimentação

Outra bandeira que colocaremos nas discussões para o ano que vem, é o aumento do auxílio alimentação, hoje em R$ 600,00, mas que precisa ser revisto dado os significativos aumentos das cestas básicas e do custo de vida, cujo aumento salarial para os servidores municipais não acompanhou.

Reforma do Estatuto dos Servidores

Estará em pauta também para a próxima gestão, a reforma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que precisa urgentemente de uma atualização, uma vez que foi aprovado em 1992 e está defasado em muitos aspectos legais, necessitando de uma nova revisão.

Assessoria Jurídica

Dentre os muitos serviços prestado pelo SSPM aos seus filiados, está a Assessoria Jurídica gratuita, onde o servidor encontra o amparo legal e jurídico oferecido pelo Sindicato.

Plano de Saúde

Um dos relevantes serviços prestados pelo Sindicato aos seus filiados, é com relação à saúde dos servidores municipais. Por meio da Associação de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Vargem Grande do Sul (Aasasp), os servidores podem ser atendidos pelo plano da Unimed Leste Paulista, um dos principais planos de saúde do Brasil e que está ao alcance dos trabalhadores da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul.

Ampla Mais Benefícios

Também há de se ressaltar a importância do Convênio com a Ampla Mais Benefícios na saúde dos filiados ao SSPM. Desde sua implantação já foram realizadas milhares de consultas beneficiando sobremaneira os filiados e seus familiares.

Através deste plano, são agendadas consultas presenciais, com relevante economia para todos.

O filiado também poderá usufruir da Telemedicina e Orientação Médica 24 Horas Gratuita, oferecida pelo Convênio com a Ampla Mais Benefícios.

Outro serviço prestado de grande importância, é com relação às Avaliações Odontológicas, feitas através de agendamentos, com atendimentos odontológicos que vão desde uma simples limpeza, até procedimentos de tratamento de canal e implantes.

Em questão de saúde, todo cuidado é pouco e através do convênio, são oferecidos Exames de Imagens e Análises Clínicas, atendendo milhares de pedidos, que geram uma grande economia aos filiados.

Plano Odontológico

Parceria do Sindicato com a São Francisco oferece plano odontológico para os servidores.

Convênio com o Comércio

O SSPM conta com um cartão próprio para ser utilizado nas lojas conveniadas pelos servidores. A estimativa é que os servidores movimentem mais de R$ 600 mil ao mês no comércio da cidade.

Sede Própria

Inaugurada em 2012, a sede própria do Sindicato é um espaço moderno, com auditório, salas para reuniões e cursos, além de oferecer todo o conforto para os servidores.

Estância Boa Esperança

Em parceria com a Aasasp um espaço de 110 mil metros quadrados bem próximo ao Centro, com área verde, campo de futebol, salão de festa anexo à casa principal, um segundo salão de festas, piscinas totalmente reformadas, churrasqueiras, quiosques, forno à lenha, campo de bocha, chalé infantil, jardinagem, estacionamento, guias e sarjetas. Na casa principal há cozinha equipada, fogão à lenha, sala com dois ambientes e lareira, quartos e banheiros. Tudo isso à disposição do servidor associado.

Todo servidor público que faz parte do Sindicato tem o Plano de Benefícios Ampla + para toda sua família

Titular cônjuge e filhos até 18 anos

Coberturas:

Consultas médicas presenciais em todas as especialidades a partir de R$ 50,00 com rede própria credenciada de atendimento em 12 estados.

Orientação médica 24 horas sem custo nenhum.

Telemedicina de pronto atendimento em clínico geral e pediatria com agendamento em especialidades.

Exames laboratoriais e por imagem com até 80% de descontos, rede própria credenciada de atendimento em 12 estados

Medicamentos (éticos, genéricos e de marca) com ate 70% de descontos na DROGA RAIA e DROGASIL.

Auxílio Funeral Familiar pela Porto Seguros no valor de R$ 6.136,00.

Translado Nacional.

Seguro de vida Morte acidental R$ 12.273,66 para o titular

Seguro de vida de invalidez permanente parcial ou total por acidente R$ 12.273,66 para o titular.

Aceitação de novas vidas no plano até 79 anos para cobertura de auxílio funeral e seguro de vida.

Auxílio Cesta Básica de 250,00 por 6 meses em caso de MORTE.

Assistência odontológica com até 60% de descontos nos procedimentos.

Concierge para agendamento de consultas, exames e odontologia.

Assessoria Brasil Benefícios

A sua corretora de Planos de Saúde, Odontológicos e Seguros de Vida

Rua Quinzinho Otávio, nº 16, Vargem Grande do Sul

0800 555 5900

SSPM

Amigo servidor, sempre que precisar procure o SSPM, que está sob a presidência de Edson Bovo.

SSPM – Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, 587 – Centro.

(19) 3641-2827 – www.sspm.com.br