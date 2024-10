Vladimir Corrêa é Campeão Brasileiro

O piloto vargengrandense Vladimir Corrêa conquistou o título de Campeão Brasileiro no último final de semana. Vladimir tem 48 anos, é pai do piloto Vitor Corrêa e sócio proprietário da Eleven Construções Metálicas. Ele competiu na categoria Motul 300 V Cup do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade MOTO 1000 GP.

Vladimir participa de provas em kartódromos há um grande tempo e é um piloto muito experiente, conhecido por muitos na cidade. Recentemente, começou a participar de provas em autódromos e, este ano, com o incentivo de familiares e amigos, decidiu participar do campeonato. Desde o começo da disputa, Vladimir mostrou muita dedicação e comprometimento com o campeonato.

A Motul 300V Cup MASTER é uma categoria nacional de 300cc, integrante do campeonato GP300, composto por oito etapas, sendo 16 corridas ao longo da temporada. O piloto se sagrou campeão invicto em todas as corridas do campeonato até o momento, trazendo para casa em todas as etapas os dois troféus de 1º lugar.

Neste fim de semana, ocorreu a 6º etapa do Campeonato. Na ocasião, Vladimir conquistou o primeiro lugar nas duas corridas, conquistando o título de Campeão Brasileiro com duas etapas antecipadas ao fim do campeonato, que ocorre em dezembro.

A vitória de Vladimir deixou sua família e amigos muito orgulhosos. Para todos, ele é exemplo de muita garra, determinação e perseverança. Parabéns, Vladimir, pelo título merecido, você é uma pessoa ímpar e todos tiramos o chapéu para você, que trabalha no dia a dia em sua empresa, cuida das motos, ainda assim tem determinação para dirigir tão longe para competir e ter um resultado extraordinário em um campeonato de peso como este. Além de servir de inspiração para todos os familiares e amigos, ele também é o exemplo que Vitor segue desde bebezinho.

Você é um orgulho para Vargem Grande do Sul e todos agradecem por ter você, uma pessoa tão esforçada, dedicada e competente, nos representando.