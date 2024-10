Após reclamação de moradores, problemas foram resolvidos

Moradores da Rua Francisco Bertoloto, no bairro Santo Élcio, se queixaram à Gazeta de Vargem Grande sobre o trânsito de veículos pesados de uma máquina de cebola que, segundo o informado, costumam bloquear as vias e impedir a circulação de carros.

O jornal também foi alertado sobre o despejo e queimada de palha de cebola atrás das casas e os moradores reclamaram do cheiro e da fumaça provocada por essa queima. Os moradores disseram que já pediram ajuda de autoridades, mas ninguém tomou uma providência.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se já havia sido alertada sobre a situação e também se já foi adotada alguma medida com relação a empresa. “O Departamento de Segurança e Trânsito informou que está realizando rondas no local e, se houver a interdição indevida, serão tomadas as providências cabíveis”, disse.

Segundo a prefeitura, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente também esteve no local e constatou que naquele momento não constava incêndio. “Posterior a essa primeira visita, o proprietário foi contatado, buscando a melhor solução para o descarte correto das cascas”, comentou.

“Foram tomadas as devidas providências para solucionar esse problema, onde ficou acordado que o proprietário da beneficiadora conseguiu a permissão de um proprietário de imóvel rural particular para depositar as cascas diariamente em local adequado. As cascas são ricas em nutrientes e serão aproveitadas como adubo orgânico e alimentação animal, resolvendo o descarte inadequado”, completou.

Questionada pelo jornal, a prefeitura informou que, caso aconteça novamente, os moradores devem entrar em contato com os departamentos acima citados para que as devidas providências sejam tomadas.

Empresa também responde ao jornal

O jornal também contatou a empresa citada pelos moradores, que informou que o assunto já havia sido acertado com a prefeitura e já estava solucionado.

Segundo o informado, os responsáveis pela empresa e trabalhadores nunca colocaram fogo na palha, sendo o mesmo feito por pessoas que ficam nos arredores. “Lá é escuro por não ter iluminação adequada em nenhum lugar”, disse a empresa.

À Gazeta de Vargem Grande, os responsáveis pela empresa também pediram para que fosse cobrado da Prefeitura Municipal que o local fosse asfaltado e que fosse ligado postes de energia nos arredores, a fim de solucionar o problema de pessoas nos arredores e também sobre o trânsito de vículos na área.

Quanto às cascas de cebola, os responsáveis disseram que já acertaram com a prefeitura para onde levá-las, mas ressaltaram que a palha da cebola e a cebola são organismos que não possuem problema para o meio ambiente e nem para a saúde humana.