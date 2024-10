Gente e Fatos

Casamento de Lais Peixoto Ferreira e Vilmar Aparecido da Cunha

O casamento da professora Lais Peixoto Ferreira e do motorista Vilmar Aparecido da Cunha foi celebrado em cerimônia intimista na SBB – Sociedade Beneficente Brasileira, no último sábado, dia 19. Lais é filha de Maria Laura Peixoto dos Santos Ferreira, já falecida, e de Luís Antônio Ferreira, e Vilmar é filho de Sueli Ribeira e Luís Carlos da Cunha. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados junto a Carolina Ribeiro, madrasta da noiva, de Luísa e Pedro Henrique irmãos de Lais, e demais familiares presentes neste momento tão importante na vida dos noivos. Davi Urbano, Samba Sapeca, Debora Tortelo, DJ Markin e Banda animaram os convidados

Walter Bueno

O empresário vargengrandense Walter Bueno esteve no dia 12 de outubro, no show de Zezé Di Camargo, no evento de lançamento da Festa Nacional do Milho, a Fenamilho – que é a principal festa da cidade mineira de Patos de Minas e a maior festa agropecuária do Estado de Minas Gerais

José Francisco Sati

O comerciante José Francisco Sati do supermercado Novo Milênio comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 28, recebendo os cumprimentos da esposa Marlene, dos filhos Michele, Gisele e Júnior, do neto Lorenço, junto na foto, da nora Milene, do genro Marcelo, demais familiares e amigos

Gislaine Gomes

A médica veterinária Gislaine Gomes brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 28, recebendo o carinho dos filhos Gabriel, Helena e José Osvaldo, dos pais Neide e José Carlos

Marcela Ferri

A tosadora Marcela Guimarães Ferri Alayon celebra a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 31, quando recebe os cumprimentos do marido Alexandre, dos filhos Joaquim e Benjamin e demais familiares

Nicolas Maschietto

Nicolas Abreu Maschietto celebra a chegada dos seus 10 anos na quinta-feira, dia 31. A comemoração de sua primeira década de vida será junto aos pais Carolina e Emerson, demais familiares, a turminha do 4° ano do colégio Externato, e de outros inúmeros amigos

Luís Fernando

Luís Fernando Alaião Vidal festeja a chegada da nova idade neste sábado, dia 26, junto a esposa Tati e aos filhos Rafael e Matheus

Pedro Elidio da Silva

Pedro Elidio da Silva soprou sua 5ª velinha na quinta-feira, dia 24, quando foi o centro das atenções dos pais Letícia e Wilian, das irmãs Ana Luzia e Ana Tereza, dos avós, tios e primos

Giulia Ferreira

Nesta segunda-feira, dia 28, Giulia Cipolla Fasanella Ferreira estreia a nova idade e recebe os parabéns dos pais dra. Cláudia e Neymar, dos familiares de Piracicaba e dos amigos de Vargem

Silvelena Sanches

Silvelena Valverde Sanches aniversariou na quarta-feira, dia 23, quando recebeu o carinho do marido Ronaldo, dos filhos Vagner, Ronaldinho e Guilherme, das noras e netos

Lavínia Messias

Lavínia Messias comemorou o seu 8º aniversário na terça-feira, dia 22, quando recebeu os mimos dos pais André e Flávia, dos irmãos Bruna, André e Caíque e do cunhado Juninho

Sandra Hayashi

A secretária Tsiyeko Sandra Hayashi Vicente celebra seu aniversário na terça-feira, dia 29, quando recebe os cumprimentos do marido Adalberto, da filha Rebeka, do genro Lucas, de toda a família e dos amigos

Patrícia Leite

Patrícia Ferreira Leite estreia a nova idade na terça-feira, dia 29, recebendo os parabéns do namorado Luiz Henrique, com quem divide a foto, de toda a família e dos amigos

Glaucia Lucas

A florista Glaucia de Paula Lucas brindou a mudança de idade na terça-feira, dia 22, quando recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos

Viviane Pires

Viviane Aparecida Pires, a Vick, proprietária da loja Espaço Vi Vick, estreia a nova idade na quinta-feira, dia 31, quando recebe os cumprimentos de seus amigos e familiares