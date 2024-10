Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu José Vicente de Carvalho, o conhecido Zé da Refrigeração Carvalho, aos 82 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixou a esposa Maria Inês Felipe de Carvalho; os filhos Claudinéa e Claudemir; a nora Crislene; o genro Leonardo; os netos Caroline, Maisa e Mateus; irmãos; sobrinhos e demais familiares. Foi sepultado no dia 19 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Itália Napolitana Russo, aos 90 anos de idade, no dia 20 de outubro. Solteira; deixou o irmão Tbaldo Russo; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 21 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Donizete Bernardes, aos 61 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou o companheiro José Alves Cabral; a filha Luciana; o genro Júlio; o neto Pedro; irmãs e sobrinhos. Foi sepultada no dia 21 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o Pastor Miguel Gonçalves, aos 73 anos de idade, no dia 20 de outubro. Deixou a esposa Márcia Gonçalves; as filhas Alexandra, Andréa, Fernanda, Michele, Patrícia e Mirian; os genros Guilherme, Otoniel, Tarligton. Ebraim e Paulo; os netos Giovana, Ingrid, Victor, Vinícius, Felipe, Maicon, Éverton, Bruno, Natan, Natália, Anna Laura, Samuel, Ana Luísa e Davi Lucca; a bisneta Helena; e os irmãos Aureliano, Domingo, Luís Carlos, Aparecida, Maria Auxiliadora, Maria Lúcia e Maria Madalena. Foi sepultado no dia 21 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wagner Aquino, conhecido como Neu, aos 48 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou a mãe Helena Aparecida Aquino, os irmãos Paulo, Rosimeire, Rosângela, Rosana, Reginaldo e Alceu; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22 de outubro, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Lázaro Aparecido dos Santos, conhecido como Lazão Massagista, aos 65 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou a esposa Irene Salvador Moneda dos Santos; o filho Caíque; a nora Maira; os netos Enzo Gabriel e Isac e os irmãos Sebastião, Mauro e Ana Maura. Foi sepultado no dia 23 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ofélia Gomes, aos 82 anos de idade, no dia 24 de outubro. Dona Ofélia faria 83 anos no dia seguinte, dia 25 de outubro. Deixou os filhos Silvio e Silveli; os netos Júlia e Brenda; e os bisnetos Antônio e Yudi. Foi sepultada no dia 25 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Daiane Aurilietti, aos 28 anos de idade. Foi sepultada no dia 24 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José de Alencar Martins, aos 75 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou a esposa Maria Helena Pavani Martins; os filhos Márcio e Elisiane; a nora Danieli; o genro Fabiano; as netas Maria Clara e Maria Eduarda; e irmãos. Foi sepultado no dia 23 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisco de Assis Pereira, aos 72 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou as filhas Viviane e Regiane; o genro Luís e os netos Nicolas e Caio. Foi sepultado no dia 22 de outubro, no Cemitério Municipal de Tambaú.

Faleceu Vilma Morelli Ribeiro Barros, aos 89 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou os filhos Maria Beatriz e Walter Luiz; e a neta Paola. Foi sepultada no dia 23 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Ismael Aparecido Presti, conhecido como Maé Presti, aos 65 anos de idade, no dia 11 de outubro. Foi sepultado no dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.