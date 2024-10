Grama fez ação de Outubro Rosa com servidoras

Aderindo à Campanha de Outubro Rosa, a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama forneceu uma dinâmica com as servidoras públicas, durante todo o mês.

Na ocasião, as colaboradoras estiveram junto com a médica ginecologista, Luciana Pereira de Mello.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal em suas redes sociais, a atividade teve como objetivo ressaltar a importância do autoexame para um diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante todo o mês de outubro, as atividades foram realizadas em diversos locais, como igrejas, empresas e nos Esfs.

Fotos: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama