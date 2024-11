Fugiu de abordagem, mas foi preso por tráfico

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira, dia 30, por volta das 12h30, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi detido.

De acordo com o informado pela Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu a informação da Polícia Civil de que uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor azul, teria fugido durante tentativa de abordagem.

Os policiais já conheciam o motorista e tinham informações de que estaria envolvido com o tráfico de drogas. A equipe foi até a casa dele, localizando o rapaz saindo com a moto. Ele foi abordado e identificado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular da marca Motorola e R$ 407,00 em cédulas diversas.

Durante a abordagem, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e os investigadores Diego e Maycon estiveram presentes. Ele foi questionado sobre a existência de drogas em sua residência, afirmando que teria uma porção de maconha.

Ele indicou onde ela estaria guardada, sendo uma gaveta de um armário em seu quarto. No mesmo local, localizaram uma balança de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, uma faca com resquícios de droga, dois rolos de plástico filme, um rolo de fita isolante, um comprimido de ecstasy, uma pedra grande de cocaína, duas porções de cocaína prontas para venda, além de diversas embalagens plásticas.

Indagado, ele ficou em silêncio, recebendo voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, ficando preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida.