Shows na Praça da Matriz celebram 153 anos de Grama

A cidade São Sebastião da Grama completa nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, 153 anos de fundação. Para comemorar o aniversário da cidade, uma programação especial foi definida pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama.

Segundo o informado pela prefeitura, o evento contará com praça de alimentação completa com lanches artesanais, beer truck de cerveja artesanal, churros gourmet e espaço kids, além de dois shows todas as noites para o público presente.

Nesta sexta-feira, dia 1º, está previsto o show de Guilherme Roque e Beto Tesser na Praça da Matriz, a Praça Américo Turri, no Centro, a partir das 20h.

Neste sábado, dia 2, a programação tem início a partir das 20h, com a apresentação de Cachorro Astronauta e Beto Tesser.

No domingo, dia 3, quem se apresenta no local a partir das 20h é a dupla Geovani Silva e Rafael e o cantor Alan Gabriel.

Na segunda-feira, dia 4, feriado municipal do aniversário de São Sebastião da Grama, a programação tem início às 16h, com a dupla Geovani Silva e Rafael e o cantor Guilherme Roque.