Pessoas estariam tentando dar o golpe do telhado em Vargem

Uma leitora da Gazeta de Vargem Grande procurou o jornal nesta sexta-feira, dizendo que tinham duas pessoas tentando lhe dar o golpe do telhado.

De acordo com o relatado, as pessoas estavam passando pelas casas, dizendo que haviam telhas soltas na casa. Segundo a pessoa, eles pediram R$ 260,00 para fazer o serviço. Outra informou que haveria mais pessoas dizendo que o último vendaval teria destelhado várias telhas da sua residência e precisavam ser trocadas.

O golpe se parece com situações quando as vítimas, geralmente pessoas de idade, são abordadas por pessoas oferecendo serviços de reparo em telhados. Após acesso às residências, os criminosos informam, falsamente, que haveria infestação de cupins, induzindo os moradores ao erro com baldes e sacolas com insetos supostamente retirados de seus telhados e cobrando altas quantias para a resolução do problema.

Foto: Fernando Frazao/Agência Brasil