Campeonato de taekwondo para mulheres reuniu atletas

O 1° Women’s Championship aconteceu no último, dia 26, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, reunindo dezenas de atletas. O evento, que teve como um de seus pilares promover a campanha Outubro Rosa, contou com vários detalhes para homenagear as mulheres.

Na ocasião, 60 mulheres de 5 a 79 anos competiram nas categorias luta e poomsae. A atleta mais nova, Bella Godoy de apenas 5 anos e a mais experiente Luiza Yabico de 79 anos, também competiram e foram homenageadas durante o campeonato.

Na cerimônia de abertura, aconteceu a homenagem das rosas onde todas as mulheres do evento ganharam uma rosa com os dizeres “Declare seu amor por você mesma! A prevenção é a melhor forma de lutar contra o câncer de mama e de mostrar amor próprio! Faça os exames periodicamente! Cuide-se!” das mãos dos atletas.

Após, oito alunas da academia Cia do Corpo fizeram uma apresentação de dança sob o comando da professora Fernanda.

Durante o evento, também aconteceu uma dinâmica de bexiga, onde todos os presentes estouraram suas bexigas com um golpe, ganharam um prêmio do evento e uma missão de paz que tinha como princípio fortalecer os laços familiares.

Estiveram presentes os alunos do curso técnico de enfermagem da Escola D. Pedro II, comandados pela professora Adriana, que fizeram os primeiros socorros e um trabalho de conscientização e orientação do autoexame para o câncer de mama.

O campeonato contou com a equipe de arbitragem 100% feminina, comandada pela árbitra internacional Matiane Carvalho. Participação especial também de Luiza Yabiku, atleta da Seleção Brasileira, que inclusive foi medalha de bronze no Campeonato Mundial na Coreia em 2022.

No final do evento, os meninos e as meninas se uniram para participarem da competição de salto em distância.

Os alunos que treinam na Escola D. Pedro II conquistaram a 1ª colocação geral por equipe, seguidos da segunda colocada, a Escola de Artes Marciais do mestre Carlos Xavier, e terceira colocada, equipe de São João da Boa Vista do professor Robson Rodrigues.

Também estiveram presentes a equipe do Projeto Social Campeões do Futuro da professora Maria Eduarda, projeto social do professor Ricardo Ramos em parceria com a Prefeitura Municipal, e equipes de outras cidades da região.

Fotos: Arquivo Pessoal