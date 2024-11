Pitbull fica em 1º lugar em corrida em Santa Cruz das Palmeiras

O maratonista José Luís Maltempi, o conhecido Pitbul da equipe KVRAS Running, participou no último domingo, dia 27, do 3º Circuito de Corridas CooperAção 2024 Sicoob, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras.

Na corrida de rua com um percurso de 5 quilômetros, Pitbull foi o campeão de sua categoria e campeão destaque da 4ª etapa, após ter conquistado o 1º lugar em Vargem Grande do Sul, 2º lugar em Casa Branca, 2º em Porto Ferreira e fechando a competição em 1º lugar em Santa Cruz das Palmeiras.

“Fiquei muito feliz de representar bem Vargem, trazendo dois troféus para casa na categoria 60 anos acima.”, finalizou José Luís.

Fotos: Superação