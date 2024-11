Workshop reuniu empreendedores

Aconteceu na quinta-feira, dia 24, um Workshop de Negócios na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, uma realização do Conselho da Mulher Empreendedora (CMEC) em parceria com a ACI.

Na ocasião, estiveram presentes cerca de 70 pessoas, dentre elas, empreendedoras, empresários, comerciantes com seus funcionários. O evento foi voltado para empreendedoras e comerciantes, onde foi enfatizado sobre marketing digital, inteligência artificial e e-commerce com a publicitária especialista em gestão de marketing, tráfego pago e-commerce Roseane Bovo e atendimento ao cliente com a consultora empresarial em RH especialista em redução de rotatividade Gabriela Lourenço.

À Gazeta de Vargem Grande, a presidente do CMEC Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto disse que o evento atingiu as expectativas. “Houve grande adesão dos empreendedores e as pessoas presentes puderam adquirir mais conhecimentos sobre os temas abordados, que são tão discutidos e tem grande importância no mercado de vendas. Houve interação entre o público presente e as palestrantes e muitas dúvidas foram esclarecidas. Hoje, esses empreendedores que participaram do workshop de negócios estão mais preparados para trabalharem em seus negócios e empreendimentos”, comentou.

Danutta disse que o objetivo foi dar a oportunidade as empreendedoras e demais participantes para que tivessem contato e adquirissem conhecimentos sobre a importância de marketing digital e quais são as plataformas mais usadas nos negócios, bem como o uso da inteligência artificial na prestação de serviço e vendas on-line.

Ao jornal, adiantou que nos dias 27 e 28 deste mês haverá a 2ª edição da Feira das Empreendedoras, em homenagem ao mês do empreendedorismo feminino, comemorado no dia 19. Segundo Danutta, o evento acontecerá no espaço SBB e contará com a exposição e venda de produtos de várias empreendedoras.