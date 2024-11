Primeira vereadora trans da região foi eleita em Grama

Em São Sebastião da Grama, 9 vereadores foram eleitos nas eleições municipais que ocorreram no dia 6 de outubro, sendo que Rôrô (Pode) foi o mais votado com 291 votos, seguido por Marquinho da Dita (PP) com 241 votos e Luciana Valentim (PSD) com 238 votos.

Em seguida, foram eleitos Eliana Moreira da Farmácia (MDB) com 223 votos, Vander Peixoto (PP) com 176 votos e Fernando do Alho (PSD) com 176 votos.

Também foram eleitos Sabrina Sassa (Solidariedade) com 166 votos, Dito da Farmácia (PP) com 146 votos e Márcio Tristão (Republicanos) com 135 votos.

No quesito representatividade, São Sebastião da Grama está bem mais evoluída do que as cidades da região, uma vez que de 9 vereadores eleitos, três são mulheres, o que já dá um bom equilíbrio à Câmara Municipal, e uma delas, Sabrina Sassa, é a primeira pessoa transgênero a ocupar uma cadeira no Legislativo na cidade e também na região.

Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) constatam que o Brasil elegeu 27 vereadores transgêneros nas eleições, uma pequena queda com relação a 2020, quando foram eleitas 30 pessoas trans.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 967 candidaturas trans foram registradas nessas eleições municipais, sendo a primeira vez que os candidatos informaram orientação sexual e identidade de gênero à Justiça Eleitoral. Dados do TSE mostram que 222 vereadores e três prefeitos se que identificam com alguma das letras da sigla foram eleitos. Em 2020, de acordo com dados da ONG Vote LGBT, apenas 97 foram eleitos.

À Gazeta de Vargem Grande, Sabrina Anselmo Machado, a Sabrina Sassa, contou que essa é a primeira vez que se candidata. Filiada ao partido Solidariedade, Sabrina tem ensino médio completo, é formada em técnica de enfermagem e sua profissão é armazenista.

Ela comentou que ficou muito emocionada com a sua eleição. “Vejo a eleição como resultado de força e coragem. Foi assim que superei as adversidades, com força e coragem. Sem o apoio do povo eu não teria vencido. Gratidão. Tive 166 votos, o que atingiu minhas expectativas, pois eram muitos candidatos. Fiquei muito feliz com o resultado”, disse.

Ao jornal, ela comentou como pretende trabalhar no Legislativo. “Legislar sobre assuntos de interesse local, fiscalizar os atos do Poder Executivo, as contas do município e definir a melhor forma de aplicação dos recursos públicos”, comentou.



Sabrina disse como é ser a primeira vereadora trans em São Sebastião da Grama. “Significa uma ruptura e um grande passo para que a gente comece a romper as violências e o anonimato. Essa vitória significa um tapa na cara no sistema transfóbico. Pode ajudar a compreender os desafios que enfrentamos e a combater o preconceito e a discriminação, além de ajudar na luta por mais respeito e por mais espaço na área de trabalho”, disse.

Ao jornal, contou que a sua campanha foi sem promessa. “Quero lutar com o povo na área da saúde, educação, esporte, lazer e também pelas crianças especiais”, disse.

A vereadora eleita contou que espera ter uma ótima relação com os companheiros na Câmara Municipal. “Uma relação de respeito e trabalho honesto com a população”, informou.

Ela comentou sobre as duas outras vereadoras eleitas, Eliana e Luciana. “São excelentes mulheres, admiro elas e sei que vão me ajudar muito. Tenho certeza que faremos um ótimo trabalho”, finalizou.