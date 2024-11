Coluna Momento Pet – Thor e Milli

Os dois gatões bonitos das fotos são os destaques da coluna Momento Pet desta semana. Thor, o gato amarelo, e Milli, a gata cinza, são da família de Rogério Zanqueta e Juliana Corrêa.

Os dois gatos são mestiços de persa. À coluna Momento Pet, Juliana contou que Thor foi adotado em 2019 e Milli em 2021. O gatão amarelo é bem calmo e tranquilo, gosta de dormir no jardim, mas fica bravo quando precisa se pentear. Já Milli, é bem amorosa e brincalhona, adora brincar com bolinhas de gude e bolinhas de papel.

Os irmãos amam passear de coleira na rua e não se desgrudam, sempre ficam perto um do outro. “O Thor é viciado em biscoitinhos, pede o tempo todo, fica miando e olhando para o armário, onde guardo os biscoitinhos. A Milli já não liga, só come biscoitinhos de vez em quando”, contou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286