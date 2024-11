2º Festival de Dança acontece neste sábado

O 2º Festival de Dança gratuito, uma realização do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal em parceria com a Associação Monsenhor Celestino C. Garcia, acontecerá neste sábado, dia 9.

O evento está sendo organizado pelos professores de dança Letícia Belchior e João Arthur e acontecerá na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), às 19h30, com a participação de grupos convidados.

Toda a população é convidada a prestigiar o evento. Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3641-6199, das 9h às 11h e das 13h às 17h, ou então na Casa da Cultura, localizada à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.