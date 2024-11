Bushido conquista quatro medalhas em Santa Catarina

Os judocas da Associação e Projeto Social Judô Bushido participaram do XXI Meeting Interestadual Interclubes 2024, realizado de sexta-feira, dia 1º, a domingo, dia 3 de novembro, em São José, Santa Catarina.

O evento contou com a participação de 1600 judocas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo 500 atletas apenas do Estado de São Paulo, consolidando-se como uma das maiores competições do Sul do Brasil, que anualmente destaca os melhores nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-18 também conhecido com o Sul Brasileiro.

Os atletas classificados para a competição se destacaram nas finais de Campeonatos Estaduais e também na seletiva para o Meeting em seus respectivos estados, garantindo um lugar neste torneio, na Arena Multiuso de São José (SC).

A equipe Bushido, projeto social do sensei Daniel Garcia, contou com oito judocas classificados para a competição e quatro desses judocas conquistaram medalhas, sendo duas medalhas de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze.

No sábado, dia 2, as disputas foram nas classes sub 11 e sub 13, e a judoca Mariana Aliende sagrou-se campeã do Meeting Interestadual Interclubes na classe sub 11 pesado graduado.

O judoca João Pedro da Costa também foi campeão do Meeting Interestadual Interclubes na classe sub 13 leve aspirante.

O judoca Gustavo Fernandes conquistou o bronze na classe sub 13 meio leve. Participaram ainda no sábado as judocas Estefany e Emily Ferreira.

No domingo, dia 3, a disputa foi na classe sub 15 com os judocas Guilherme Ferreira, Melissa Asnaldo e Isadora Agnoli. A atleta Isadora sagrou-se vice-campeã do Meeting Interestadual Interclubes na classe sub 15 pesado aspirante.

O sensei Daniel Garcia parabenizou os atletas. “Parabéns aos nossos judocas medalhistas que lutaram muito e se destacaram na nossa região defendendo o Estado de São Paulo, nossa cidade e nosso projeto com muito orgulho. Parabéns aos alunos que não subiram ao pódio, mas que sempre honram o escudo Bushido”, disse.

Daniel agradeceu à diretoria Bushido, em nome de Val Lima Taú, Olavo Ferreira Martins Neto, Marcus Aliende, Marcos Morandim e Fernando Menossi. “Que não medem esforços para dar o melhor para os nossos judocas”, comentou.

Agradeceu a todos que ajudaram na vaquinha para a alimentação dos judocas. “E um agradecimento muito especial ao Departamento de Esportes e seu Diretor Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pelo transporte, hospedagem e inscrição para os atletas. Sem essa parceria e esse apoio, não seria possível essa viagem para Santa Catarina. Gratidão a todos que puderam ajudar. Arigato gozaimashita!”, finalizou.

Fotos: Bushido