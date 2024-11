Ideal encerra suas atividades em Vargem neste sábado

O Supermercados Ideal encerra as suas atividades em Vargem Grande neste sábado, dia 9 de novembro. Em um comunicado, a direção do supermercado agradece a parceria e a confiança dos clientes ao longo destes anos todos em Vargem.

O prédio que havia sido projeto para ser a maior loja de supermercados de Vargem Grande do Sul, localizada em um terreno de 10.000 metros quadrados na Avenida Antônio Bolonha e com aproximadamente 5.000 metros quadrados de construção, sendo o restante para estacionamento, foi alugado ao Supermercados Gricki, uma rede de Ribeirão Preto, que também comprou as operações do Supermercados Ideal de Casa Branca, passando a operar em julho deste ano na cidade vizinha.

Quando a obra do prédio na Avenida Antônio Bolonha estiver pronta, o que deve ocorrer em breve, uma vez que as operações do Supermercados Ideal continuariam em Vargem até uma semana antes da inauguração do novo prédio, as operações da loja ficarão por conta dos Supermercados Gricki.

Na ocasião do fechamento do negócio, o empresário Mário Lúcio Malaguti, um dos sócios-proprietários do Supermercados Ideal, concedeu uma entrevista à Gazeta de Vargem Grande, onde disse que a família está no ramo há quase trinta anos e que houve uma grande expansão dos Supermercados Ideal neste período. O Grupo chegou a ter lojas em Casa Branca, um Centro de Distribuição e uma loja em Vargem Grande do Sul, uma loja em São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Divinolândia.

Lembrou que o início das atividades foi em 1997, em Casa Branca, onde o Supermercado Ideal tornou-se a principal referência em supermercados, possibilitando a construção de uma moderna loja e depois houve a expansão para as cidades vizinhas.

Ao jornal, explicou que devido à ótima oportunidade de negócios que surgiu através da rede dos Supermercados Gricki de Ribeirão Preto, a direção do Ideal achou por bem realizar o negócio após um longo período de negociações.

“Tivemos ofertas de outras grandes redes, mas nenhuma atendia nossas pretensões. Mas, as negociações com a rede Gricki prosperaram, fizemos um bom acordo e no início deste mês de junho, passamos as operações das lojas de Casa Branca e Vargem Grande do Sul para os novos proprietários”, falou o empresário.

Na entrevista, Mário ainda pontuou que o prédio de Casa Branca e o de Vargem não entraram nas negociações e continuam sendo de propriedade da direção dos sócios dos Supermercados Ideal. “Na ação foram vendidos os equipamentos, o estoque e o fundo de comércio, que é baseado no faturamento mensal das duas lojas negociadas”, explicou Mário.

Os dois prédios foram alugados para os Supermercados Gricki, que pagarão um valor de acordo com o faturamento mensal das duas lojas. O prédio de Vargem, que teve início em 2021 e com investimentos que superavam R$ 10 milhões na época, deverá ficar pronto e ser inaugurado nas próximas semanas.

Com relação aos funcionários, Mário explicou ao jornal que a ideia é absorver também os funcionários atuais da loja do Ideal, em torno de 50 colaboradores e, segundo a direção do Gricki, contratar mais cerca de 70 novos funcionários para a loja da Av. Antônio Bolonha.

Embora tenham vendido as operações das lojas de Vargem e Casa Branca – a de São José já havia sido vendida há algum tempo, Mário disse ao jornal que os quatro sócios, todos da família Malaguti, vão continuar operando as lojas de São Sebastião da Grama e Divinolândia. Também o Centro de Distribuição, que está localizado no Distrito Industrial de Vargem, continua de propriedade dos Supermercados Ideal e em operação. Nos próximos dias, uma das unidades de São Sebastião da Grama será reinaugurada em prédio novo.