Time infantil do Handebol Masculino se despede de Liga

A equipe Infantil Masculino do Handebol de Vargem Grande do Sul esteve em Valinhos no último sábado, dia 2, para a 4ª etapa da Liga de Handebol do Interior.

O time realizou cinco jogos contra fortes equipes da região de Campinas e, apesar de alguns bons jogos, a equipe foi derrotada nas cinco partidas.

À Gazeta de Vargem Grande, o professor Juliano contou que, no primeiro confronto do dia, contra Campo Limpo Paulista, a equipe entrou em quadra desatenta e demorou a entrar no jogo. Quando o time conseguiu equilibrar as ações, já era tarde demais, sendo derrotados por 9 a 5, com dois gols marcados por Murilo, um por Lucas Gabriel, um por Kauan e um por Theylor.

Na segunda partida, contra o clube Cosmopolitano, a equipe de Vargem se manteve à frente durante todo o jogo, mas sofreu uma virada no minuto final, saindo com a segunda derrota por 13 a 12, com quatro gols de Lucas Gabriel, três de Kaiky, dois de João Vitor, dois de Fabrício e um de Lucas Fiorete.

No terceiro jogo, a equipe novamente entrou sem foco contra Tatuí e o resultado foi novamente uma derrota por 15 a 8. Foram marcados dois gols por Kaiky, dois por Kauan, dois por Murilo, um por Taylor e um por João Vitor.

Os dois últimos jogos foram contra as equipes que lideram a competição e possuem um nível muito alto. Juliano pontuou que, no primeiro desses confrontos, a equipe se portou muito bem no primeiro tempo, indo para o intervalo com desvantagem mínima. No segundo tempo, a equipe parou no goleiro adversário e foi derrotada por 21 a 10, quando Kauan marcou três gols, Taylor também marcou três, Kaiky dois, e Pedro e Theylor um cada.

Na última partida contra Indaiatuba, que se tornou a campeã da etapa, Vargem foi derrotada por 26 a 6, com dois gols de Lucas Fiorete, dois de Kaiky, um de Taylor e um de Lucas Gabriel.

A equipe Infantil se despediu da Liga do Interior e agora encerra a temporada no próximo dia 23, quando enfrenta Jaboticabal e São Tomás de Aquino pela Série Bronze da Liga Jandaia.