Festa do Sorvete é neste domingo

A Festa do Sorvete, que chega este ano em sua 5ª edição, acontece neste domingo, dia 10, das 15h às 18h, no Espaço SBB, localizado na Avenida Regato, nº 73, no Centro.

O evento é em prol à Casa Dom Bosco e será usado para pagar funcionários, alimentação, roupas e tudo o mais para as crianças e adolescentes acolhidos pela entidade.

No local, haverá brinquedos para todas as idades, pipoca, sorvete e algodão doce à vontade

O ingresso pode ser adquirido por R$ 25,00. Crianças a partir de 3 anos já pagam. No evento, menores de 8 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Os ingressos podem ser adquiridos no WhatsApp da entidade pelo número (19) 3641-1713 ou pelo telefone (19) 3641-4565, com os membros ou na sede da Casa Dom Bosco, na Rua Silva Jardim, nº 956, no Jardim Pacaembu, na loja Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes, na Rua Bernardo Garcia, nº 536, no Centro ou então na loja Vênus, na Rua Ademar de Barros, nº 303, no Jardim Bela Vista.