Adolescente de 13 anos vendia crack e foi pego pela polícia

Em patrulhamento ostensivo e preventivo no domingo, dia 3, pela Rua Capitão Gabriel Ribeiro, no Centro, local conhecido nos meios policiais pelo intenso tráfico de drogas, a Polícia Militar realizou abordagem e busca pessoal a um adolescente de 13 anos, por volta das 14h.

Ele entregou duas pedras grandes de crack, declarando que estava vendendo o entorpecente. Na revista pessoal, os policiais encontraram um celular e R$ 5,00, que o menor declarou ser da venda da droga.

Foi dada voz de apreensão e os policiais foram até a casa do adolescente. No local, um rapaz, seu irmão, se apresentou como responsável legal do adolescente.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde após registro do boletim de ocorrência de ato infracional e tráfico de drogas, as duas pedras de crack, bem como o celular e o dinheiro foram apreendidos. O menor foi liberado para o seu irmão.