PM cumpre mandado de prisão

Na terça-feira, dia 5, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão no Centro, no cruzamento das ruas Bernardo Garcia e José Bonifácio, por volta do meio-dia.

Os policiais estavam em deslocamento de ocorrência, quando viram um rapaz no local. Já era de conhecimento da equipe que contra ele havia um mandado de prisão na esfera civil.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Ao ser questionado, declarou não ter conhecimento do mandado de prisão. Ele disse que não poderia ser preso, pois estava com cirurgia marcada para a semana seguinte.

Foi dada voz de prisão e ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada. O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.