Mega Leilão é neste sábado

Acontece neste sábado, dia 9, a 5ª edição do Mega Leilão Beneficente em prol da Associação Setembro, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e da Paróquia Sant’Ana.

O leilão acontecerá a partir das 11h, em Casa Branca Leilões, com transmissão ao vivo pelo Ellite Agronegócios. O almoço está sendo vendido por R$ 40,00 e, na ocasião, os participantes vão apoiar causas solidárias.

Para mais informações, ligue (19) 3641-6518 ou entre em contato com a Associação Setembro pelo WhatsApp (19) 99441-8499 ou pelo e-mail contato@associacaosetembro.com.br.

Os interessados em ajudar a Associação Setembro, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e a Paróquia Sant’Ana também podem fazer sua doação pelo Pix, com a chave CNPJ 28.938.128/0001-10.