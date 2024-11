Advogada de família de Vargem palestrou em Paris

A professora Bárbara Della Torre Sproesser, filha da jornalista vargengrandense Maria de Fátima Della Torre Sproesser e do médico Dr. Marcelo Eduardo Sproesser, foi palestrante do 9th Academic Days on Open Government and Digital Challanges, da Universidade de Paris Sorbonne, um Congresso Jurídico Internacional que ocorreu nesta quarta-feira, dia 6 de novembro.

Bárbara é neta do advogado Dr. Adhemar Della Torre e da professora Yedda Arlette Antonialli Della Torre, que lecionou muitos anos no Grupo Escolar Benjamin Bastos. Ela morou em Vargem Grande do Sul com os avós nos primeiros anos de sua vida, dos 9 meses aos 3 anos e meio, quando voltou para São Paulo. Passou todas as férias escolares em Vargem até os 10 anos. Quando morou na cidade, foi aluna da professora Sílvia Novaes no Espelho Mágico.

Este foi o segundo ano seguido em que ela foi convidada a integrar, como congressista palestrante, o quadro de conferencistas da Delegação Brasileira de Acadêmicos Pesquisadores Jurídicos, liderada pelo professor Dr. Ricardo H. Sayeg.

Bárbara é professora, escritora e articulista de revistas científicas internacionais e nacionais. Sua vida, segundo sua mãe Maria de Fátima, são a academia científica, as pesquisas e a universidade.

Ela possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, é pós graduada lato sensu em direito militar pela Faculdade de Tecnologia IPPEO – Instituto Venturo (2018), possui mestrado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP (2021), doutoranda em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP (início em 2022).

Ela é estudante desde 2022 do Grupo de Pesquisa do Capitalismo Humanista e ESG à Luz da Consciência Quântica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, sob a liderança do professor Dr. Ricardo Hasson Sayeg e do professor Dr. Wagner Balera. Em 2014, cursou Public International Law na Universidade de Strasbourg (UNISTRA), em Strasbourg, na França.

Bárbara Della Torre Sproesser também é autora do livro ‘Direitos Humanos e sanções econômicas internacionais: necessidade de fortalecimento de liberdades constitutivas e eventual emprego de força redentora’.