Núcleo de Alimentação Escolar teve investimento de R$ 900 mil

Na última edição impressa, a Gazeta de Vargem Grande fez uma matéria sobre o Núcleo Municipal de Alimentação Escolar que está sendo construído pela Prefeitura Municipal no prédio em frente ao Cemitério da Saudade e já está nas etapas finais da obra, devendo ser inaugurado ainda este mês. O jornal havia enviado uma série de perguntas à Prefeitura Municipal sobre o prédio, que foram respondidas após a finalização da edição. A previsão da inauguração, segundo a prefeitura, é para a segunda quinzena de novembro.

O prédio está sendo adequado para receber o Setor de Alimentação Escolar do Departamento de Educação e o pavimento superior será usado como depósito dos móveis, equipamentos, e outros materiais do Departamento de Educação.

Foi explicado que a obra está na fase final da pintura e está sendo concluída a instalação da plataforma elevatória. Em seguida, será realizada a limpeza e a colocação de móveis e instalação de equipamentos.

De acordo com o informado, na obra de reforma do prédio foi necessário realizar a troca de telhas e calhas, bem como realizar a substituição de parte da rede elétrica e hidráulica para atender a nova demanda do prédio.

“Foi instalado neste local o projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que é o certificado que atesta que a edificação possui todas as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação, dimensionadas através da elaboração de Projeto Técnico, incluindo a instalação de reservatório tipo taça também exigido no projeto”, disse.

No galpão do prédio, segundo a prefeitura, foi construída uma cozinha industrial para as merendeiras se aperfeiçoarem e um espaço infantil para atender as visitações das crianças das creches e escolas quando programadas. Também foram reformados, conforme o explicado, os sanitários atendendo a lei NBR9050, instalada a Plataforma Elevatória, realizada a pintura de todo o prédio, feita a instalação de climatizadores e realizado o fechamento do prédio com gradil.

A prefeitura informou que o prédio foi adquirido para abrigar o Núcleo de Alimentação Escolar e está reformando para atender todas as condições físicas e sanitárias necessárias. “Essa divisão já funciona em um prédio menor localizado no Almoxarifado Central, onde compramos e estocamos todos os gêneros alimentícios utilizados para o preparo das refeições nas escolas e creches da rede municipal de ensino. Os gêneros são distribuídos para as unidades escolares semanalmente de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista. As merendeiras preparam as refeições nas escolas e creches, onde são servidas aos mais de 3.500 alunos da Rede Municipal de Ensino”, comentou.

Em toda a obra, segundo o informado pela Prefeitura Municipal, foram investidos em torno de R$ 900 mil em recursos próprios do município.