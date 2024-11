Unimed prepara 1º Curso de Gestante gratuito pós pandemia

Com mais de 20 anos de tradição, o Curso de Gestantes da Unimed Leste Paulista volta, em 2024, para a sua 25ª edição.

Programado para ocorrer na noite do dia 19, terça-feira, e ao longo do dia 20, quarta-feira e feriado, o evento trará palestras e rodas de conversa com médicos obstetras, anestesistas e pediatras, além de uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.

“Esse é um evento concebido com muito cuidado e responsabilidade para que as gestantes, clientes ou não do plano Unimed, possam ter suas dúvidas a respeito da maternidade sanadas de forma segura por profissionais altamente capacitados”, explica o diretor presidente da Unimed Leste Paulista, Dr. Luís Antônio Estevam.

Este ano, o Curso de Gestantes acontece no teatro Lucila Martarello Astolpho, na Cidade das Artes, em São João da Boa Vista.

O Curso de Gestantes da Unimed Leste Paulista é gratuito, mas possui vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://unimed.me/111/curso-gestantes-2024.