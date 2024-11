Alunos da Escola Gilberto Giraldi se destacaram em Olimpíadas

Dois alunos da Escola Estadual Gilberto Giraldi se destacaram em Olimpíadas recentemente. Lívia Maria Freire Trevisan, de 15 anos, está no 9º ano e foi bronze na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) e Luiz Miguel Alves da Costa, de 16 anos, aluno da 1ª série do ensino médio foi bronze na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF).

Lívia destacou-se nacionalmente entre os estudantes com melhores resultados na olimpíada gamificada, recebendo medalha de bronze. Em 2024, foram 260 mil inscritos.

A equipe da área de Ciências da Natureza e Matemática foi responsável pela olimpíada na escola que ocorreu no mês de outubro. O evento técnico-científico é organizado por concessionárias de distribuição de energia elétrica.

A Olimpíada destina-se a estudantes dos oitavos e nonos anos e tem como objetivo estimular os estudantes ao uso seguro e eficiente da energia elétrica, bem como estimular o conhecimento científico como ferramenta de transformação social e como campo para o desenvolvimento de soluções que estimulem a responsabilidade social e ambiental.

À Gazeta de Vargem Grande, Lívia contou como estudou para a Olimpíada. “O tema da prova foi um assunto que me interessava muito, então me atraiu muito e fez com que eu prestasse mais atenção”, disse.

Ela comentou como foi saber que tinha ganhado a medalha de bronze. “Ao ver o resultado, eu fiquei muito feliz por saber que estava tendo resultados dos meus esforços”, comentou.

Olimpíada de Educação Financeira

Já Luiz Miguel foi medalhista de bronze na maior olimpíada de Educação Financeira do Brasil. A equipe de Ciências da Natureza e Matemática organizou a aplicação que ocorreu em setembro.

A Olimpíada Nacional é realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional e da B3 – Bolsa do Brasil, com apoio do Ministério da Educação (MEC).

No total, foram 9005 escolas inscritas e tem como objetivo estimular e promover o estudo da Educação Financeira nas escolas brasileiras.

Luiz Miguel é filho de Jaqueline A de R Costa e Tiago Henrique da Costa. Ele contou ao jornal como estudou para competir na Olimpíada. “Tenho aula de educação financeira, onde tenho aulas experimentais práticas, sou focado e dedicado nas minhas aulas e isso me ajudou muito”, comentou.

Saber da conquista, segundo informou, foi gratificante. “É um retorno dos meus esforços. Este ano ainda não tinha conquistado, como ocorreu em outros anos que participei de olimpíadas”, disse.