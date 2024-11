Vargengrandenses receberam homenagem de 50 anos de Banespa

Na quinta-feira, dia 31 de outubro, aconteceu em Vargem Grande do Sul a entrega do troféu da Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo (AFABESP), o Jubileu de Ouro – 50 anos de Banespa, aos vargengrandenses que ingressaram no Banespa em 1973, completando 50 anos em 2023.

O evento aconteceu no Salão de Festas da Igreja São Benedito, onde foram homenageados Alzimar Nascimento de Lima, Eunice Aparecida de Melo Gamba, Fioravante Tadeu Bianchi, João Osório Carossi, José Ângelo Trogiani e Luiz Catalano.

Na foto, estão presentes o presidente da Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa (AFABAN) de São João da Boa Vista e Região, Adir Pereira da Silva, o secretário Antônio Carlos Silva – Tuca – e o tesoureiro Geter Elias Borges de Andrade.

Também estiveram presentes José Aparecido Teodoro – “Nego”, que está abaixado, de Vargem Grande do Sul e familiares dos homenageados. João Batista Cassini, de São João da Boa Vista, também compareceu na entrega. Após as homenagens, foi realizada uma confraternização.

Foto: Arquivo Pessoal