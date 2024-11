Painel: Visita ao gabinete

Visita ao gabinete

O deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, visitou Vargem na segunda, dia 4. Na ocasião, o deputado esteve no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). Também esteve no encontro o atual vereador e vice-prefeito eleito, Guilherme Nicolau (MDB).

Está disponível

Na sessão da Câmara Municipal de terça-feira, dia 5, a presidente Danutta Rosseto (Republicanos) informou que as cartilhas de boas práticas e recomendações da palestra ‘Conectando com a LGPD’, ministrada por Bruna Luísa Anadão no dia 29, estão disponíveis no site da Câmara para os interessados.

Causa animal

A importância de um olhar mais atento à causa animal foi debatida na Câmara Municipal, nesta terça-feira, dia 5. Na ocasião, a munícipe Lucileide Batista Vieira ocupou a tribuna e falou sobre o tema, bem como, cobrou soluções da prefeitura para que os animais sejam cuidados em Vargem. O caso divulgado pela Gazeta na última semana, sobre os cães, aparentemente da raça pitbull, em possível situação de abandono no Jd. Canaã, foi abordado.

Quieto

Até agora, está tudo quieto com relação em como se dará a transmissão do cargo ao prefeito eleito, pouco se fala sobre a futura equipe de trabalho de Celso Ribeiro e mesmo entre os funcionários mais antigos e experientes da prefeitura, tudo está sob expectativas. Todos aguardando os próximos passos da nova administração que assume dentro de pouco mais de 50 dias.