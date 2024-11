Encontro de Colecionadores de Miniaturas de Carros acontece no fim do mês

O 3º Encontro de Colecionadores de Miniaturas de Carros acontecerá em São João da Boa Vista nos dias 30 de novembro, um sábado, das 9h às 19h, e no dia 1º de dezembro, um domingo, das 9h às 17h.

O evento será realizado no Joy Center Eventos, localizado na Rua David de Carvalho, nº 253, no bairro Pratinha. O encontro é gratuito, aberto para todas as idades, e contará com abertura de caixas de miniaturas de carros.

O encontro está sendo organizado pelas empresas Joy Eventos, RB Minis, Liga Diecast Sanjoanense, Ricardo Dringoli e Celso Shizen, responsável pelo marketing.

Haverá sorteio de brindes e, para a entrada, está sendo solicitado como contribuição voluntária 1 kg de alimento não perecível por família. Na ocasião, haverá compra, venda e troca de miniaturas de carros.