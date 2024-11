Saiba o que abrirá neste feriado de Proclamação da República

O Dia da Proclamação da República é celebrado nesta sexta-feira, dia 15, data em que marca o fim do reinado de D. Pedro II no Brasil e o início do período republicano. Para que os moradores possam se programar, a Gazeta de Vargem Grande verificou o funcionamento de algumas repartições públicas e de supermercados da cidade.

O Supermercado Sempre Vale funcionará das 7h às 21h, o Santa Fé das 7h às 20h, o Estrela, o Peres Atacarejo e o Palmiro das 8h às 20h, o Varejão e Atacadão das 8h30 às 18h30 e o União das 7h às 20h.

O Santa Marta, o Nako, o Bella Vista, o Santa Terezinha, o Marin e o Santa Edwirges funcionarão das 7h ao meio-dia. O Supermercado Santa Rita estará aberto das 8h ao meio-dia, véspera do seu fechamento, que ocorre neste sábado, dia 16.

O Supermercado Novo Milênio também abrirá das 8h ao meio-dia. Nesta sexta, o Cesta Básica está fechado.

Até o fechamento desta edição, o Marino não havia definido o seu horário de funcionamento no feriado.

Prefeitura

A Prefeitura Municipal estará fechada nesta sexta-feira, dia 15. A coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão e os cemitérios e velórios também estarão funcionando.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado estarão fechadas nesta sexta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado, dia 16, mediante agendamento obrigatório prévio e totalmente gratuito pelos canais oficiais.

Durante o feriado, as opções digitais continuam disponíveis à população por meio do portal (www.poupatempo.sp.gov.br), do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os serviços disponíveis, estão: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos, entre outros.