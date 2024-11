Operação com 200 policiais prende 27 pessoas na região

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na manhã de quarta-feira, dia 13, uma operação contra tráfico de drogas e esquema de lavagem de dinheiro. No total, ao menos 27 pessoas foram presas.

A operação foi realizada em Poços de Caldas, Osasco, Mogi Guaçu e São José do Rio Pardo. Na ocasião, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão, onde 24 pessoas foram presas em Poços e mais três nas outras cidades.

Nomeada como ‘El Patrón’, nome do principal alvo da ação, a operação contou com o apoio do helicóptero da polícia mineira, bem como 204 policiais, 50 viaturas e cães farejadores. Os policiais entraram na casa de ‘El Patrón’ em Mogi Guaçu.

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e oito veículos foram apreendidos. Em Poços de Caldas, a polícia encontrou um laboratório de fabricação de drogas.

Foto: Policia Civil