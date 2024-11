Moradores se queixam de buracos na Rua Imaculada Conceição

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada na última semana por alguns moradores da Rua Imaculada Conceição, no Centro, que se queixavam sobre a situação atual da rua, que está com buracos.

Os moradores pontuaram que o local está intransitável devido aos inúmeros buracos nos paralelepípedos. Disseram que os moradores estão com dificuldade de tirar seus carros das garagens devido aos buracos.

A rua é uma das únicas da redondeza que não recebeu pavimentação, bem como o trecho da Avenida Regato, que fica em frente ao Estádio da Vargeana.

Em matéria publicada em julho deste ano, o diretor do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal, Ricardo Luís Leonetti Bisco, informou que as ruas estariam no plano de recapeamento, mas que antes era preciso fazer um projeto para o escoamento das águas que descem desde o alto do Jardim Pacaembu e acabam sendo canalizadas para o Estádio da Vargeana e cujo alto volume podem vir a prejudicar seriamente todo o asfalto realizado sobre o atual calçamento nestes locais.

Na ocasião, disse que não sabia prever quanto tempo irá demorar a execução do projeto e depois quando será o início das obras, uma vez que o custo da obra seria elevado, onde teriam de canalizar toda a água que desce do Pacaembu, coletando-a na rua acima do Estádio da Vargeana e levá-la com tubulações adequadas até o Córrego Santana.

Ao jornal, disse que a duração para a execução do projeto deve levar uns três meses e a depender do custo para a execução da obra, se a prefeitura vai ter dinheiro em caixa ou não, seria outro problema a ser avaliado antes de dar início à construção da nova galeria, para só depois serem recapeadas a Rua Imaculada Conceição e o trecho restante da Av. Regato.

Sem retorno

Após as novas queixas, a Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se a prefeitura já deu andamento com o projeto para asfaltar o local, se tem conhecimento dos inúmeros buracos na área e o que será feito para solucionar o problema. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Buracos foram fechados

Embora a Prefeitura Municipal não tenha retornado ao jornal, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande verificou que na segunda-feira, dia 11, os buracos na Rua Imaculada Conceição começaram a ser fechados, solucionando o problema dos moradores da rua.

Fotos: Arquivo Pessoal / Reportagem