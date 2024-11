Escondia droga em cerâmica e tentou fugir, mas foi pego

Durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, a fim de diminuir o tráfico de drogas pelo local, a Polícia Militar prendeu um rapaz no domingo, dia 10, por volta das 15h.

Ao entrarem na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, viram um rapaz conhecido por se envolver com o tráfico de drogas. Ele estava pulando o muro de uma cerâmica e, ao ver os policiais, fugiu do local com sua bicicleta. O rapaz estava com algo nas mãos e entrou em uma casa.

Na casa, os policiais viram quando ele tentou dispensar algo debaixo da cama. Ele foi abordado e, na busca pessoal, foi localizado em seu bolso R$ 130,00. Embaixo da cama, eles encontraram um kit com 10 porções de crack.

Os policiais encontraram no quarto R$ 226,00 reais. Na cerâmica, onde o rapaz foi visto pulando o muro, os PMs encontraram 36 pedras de crack, três porções de maconha e 32 eppendorfs de cocaína.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista e o rapaz ficou preso.