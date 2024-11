Bandidos armados roubam cabos no SAE após render servidor

Um roubo com requintes de violência aconteceu na madrugada de quarta-feira, dia 6 de novembro, quando por volta das 2hs da madrugada, indivíduos armados surpreenderam o funcionário que estava trabalhando na Estação de Tratamento de Esgoto-ETE de Vargem Grande do Sul e após ameaçá-lo e agredi-lo com coronhadas no seu corpo, atingindo as costelas, amarram o servidor com fios e o amordaçaram.

Segundo a reportagem realizada pela Gazeta de Vargem Grande, o servidor estava na sua sala de trabalho quando foi surpreendido com um estouro na porta, momento em que três indivíduos teriam realizado a ação, sendo que um deles estava armado e após imobilizá-lo, mandaram ele ficar quieto e retiraram seu celular, levando também o gravador de vídeo DVR que estava no local e gravavam as imagens das câmeras de segurança da ETE.

Passado determinado tempo, após perceber que não havia mais ninguém no local, o servidor saiu a procura de socorro, conseguindo acionar a Polícia Militar que logo após, chegou ao local dos fatos. Segundo consta na polícia, os bandidos teriam permanecido por cerca de uma hora no local.

Com a chegada da Polícia Militar, verificou-se que a ETE estava inoperante por falta de energia elétrica, pois os bandidos haviam roubado cabos de cobre que alimentavam todo o sistema de tratamento de esgoto da cidade. Também foi verificado que outros objetos como botijões de gás e um microondas teriam sido roubados.

Também esteve presente no local, a Guarda Civil Municipal e logo ao amanhecer a Polícia Civil foi chamada para fazer as perícias, estando presente o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e sua equipe, que acionou a Polícia Científica para fazer todo o levantamento da ação dos criminosos.

A equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE esteve no local, com a presença do superintendente Celso Bruno, que acompanhou todo o caso de perto. O SAE avisou os órgãos competentes ambientais que a estação estava inoperante e começou o processo de compra emergencial de materiais e equipamentos, bem como a contratação de mão de obra especializada para restaurar o que foi danificado, colocando no sábado, dia 9, por volta das 12h, a ETE a funcionar novamente na sua totalidade.

Além da agressão sofrida por um dos seus servidores municipais, que teve de ser socorrido no Posto de Pronto Atendimento-PPA pela Polícia Militar, o que o deixou muito abalado, também houve os prejuízos ambientais, uma vez que a ETE deixou de tratar por quase quatro dias, o esgoto da cidade.

Também há de se contabilizar os custos dos materiais que foram roubados e que resultaram em prejuízo financeiro para todo o município. O jornal apurou que entre os cabos que foram roubados e a recuperação dos equipamentos, o prejuízo deve ultrapassar os R$ 50 mil.

Para o delegado Antônio Carlos, essa é a primeira vez que acontece um roubo de cabos de cobre no município, com os criminosos usando arma e violência. O roubo é caracterizado quando se usa arma, com grave ameaça à vítima. “O que tem ocorrido mais, é furto de cabos de cobre em residência, indústrias e também no meio rural, mas sem violência contra as pessoas como no presente caso”, explicou

Ele disse que as diligências para encontrar os criminosos continuam, mas que não poderia informar se eles eram de Vargem ou de outra cidade, para não atrapalhar as investigações. Para o roubo, os ladrões utilizaram de um veículo que também está sendo investigado. Dado a repercussão do caso, a polícia investiga possíveis conexões entre crimes semelhantes que poderiam ter ocorrido na região.

A audácia dos criminosos em atacar um bem público, exige uma resposta adequada, com a possível identificação e prisão dos bandidos, pois uma ação como a verificada na ETE, coloca em risco milhares de pessoas. Se um ato como esse acontecesse na Estação de Tratamento de Água-ETA, poderia ter provocado um verdadeiro caos na cidade, pois o município poderia ficar sem água por vários dias, afetando a vida e a economia de milhares de pessoas.