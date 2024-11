Campanha Novembro Azul segue nas unidades de saúde

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul está realizando, em algumas Unidades de Saúde, a Campanha Novembro Azul. Durante a campanha, serão ofertados testes rápidos, aferição da pressão arterial, glicemia, peso e altura, realização do ECG e consulta médica, com solicitação de exames de rotina. Nesta segunda-feira, dia 18, o atendimento será das 16h às 21h na ESF “Nabil Zarif”, no bairro Nossa Sra. Aparecida.

No sábado, dia 30, haverá campanha das 8h às 16h na ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende”, no Jardim Dolores, na ESF “Benedito Martins”, no Jardim Santa Marta, na ESF “Dr. Lauro Corsi”, no Jardim Iracema e na ESF “Dr. Edward Gabriolli”, na Vila Polar.

O atendimento deverá ser agendado nas unidades de saúde que participarão da ação, de forma presencial, com o cartão do SUS e documento com foto.

A Prefeitura Municipal ressaltou que a campanha Novembro Azul tem como foco a conscientização dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças masculinas, com destaque para o câncer de próstata. “Durante a ação, serão oferecidas consultas médicas, solicitação de exames, ECG, testes rápidos, triagem e avaliação bucal. As atividades programadas para os dias de atendimento têm o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas, garantindo maior acessibilidade e alcance da campanha”, disse.

Dados

A campanha Novembro Azul foi iniciada em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023, o câncer de próstata matou 17 mil homens no Brasil, o que equivale a uma média de 47 mortes por dia. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce.

Dados mostram que o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Segundo o INCA, a cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil.

O Instituto Nacional de Câncer informa que o câncer de próstata é mais comum em homens a partir dos 65 anos e a idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, mas o histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos também é um fator de risco, bem como a obesidade. Dados mostram que a exposição a agentes químicos relacionados ao trabalho é responsável por 1% dos casos de câncer de próstata.

Durante todo o mês de novembro, ações estão sendo desenvolvidas no Brasil com o objetivo de chamar a atenção do homem para o cuidado com a saúde. O conhecido movimento “Novembro Azul”, alerta sobre a melhor maneira de ajudar na prevenção do câncer de próstata.