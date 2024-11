Informe Publicitário: Nutricionista Sissi Marin atenderá em Vargem

Sou Sirlei Marin, Nutricionista de formação e atenderei também em Vargem Grande do Sul com mais assiduidade a partir de 2025.

Atuo atualmente em Caraguatatuba-SP e resolvi estender meu atendimento até Vargem, devido a procura e incentivo de alguns pacientes residentes aqui na cidade. Possuo algumas especializações que me permitem atendimento de forma eficaz.

Entre as especializações que já fiz, as mais significativas foram:

Pós-graduação em Nutrição Estética com ênfase comportamental.

A Nutrição Comportamental e a Nutrição Estética são áreas da nutrição que podem ajudar a melhorar a saúde e a beleza.

Nutrição Comportamental: Busca estabelecer a relação indivíduo/comida, considerando fatores emocionais, fisiológicos e sociais. Seu objetivo busca desenvolver melhor equilíbrio entre o prazer de comer com uma boa alimentação.

Nutrição Estética: Contribui para a saúde e a beleza, com resultados que vão desde os aspectos estéticos até a prevenção de doenças. Atua com base em pesquisas científicas, prescrevendo dietas e nutracêuticos que são substâncias ou partes extraídas dos alimentos, que podem ser consumidas também em forma de suplementos para promover o bem-estar e a saúde.

Essas dietas e prescrições são individualizadas e específicas a cada paciente.

Como Nutricionista os ajudo na adaptação das metodologias que melhor os atendam em suas peculiaridades. É primordial a análise física, exames laboratoriais e entendimento de comportamentos e hábitos alimentares, para elaboração dos protocolos que os orientarão em seus objetivos nutricionais. Nutrição e estética estão relacionadas, pois sentir-se bem com seu corpo também é reflexo de boa saúde. A boa e correta alimentação se reflete diretamente na qualidade da pele e possibilita melhores resultados de muitos tratamentos estéticos.

A nutrição comportamental estabelece bons hábitos alimentares, enquanto a nutrição estética ajuda a melhorar a aparência prevenindo envelhecimento cutâneo, reduzindo a celulite e as acnes, entre outros tantos benefícios.

Não adianta investir em caros tratamentos estéticos se você não cuidar da sua alimentação. O que você come e bebe tem o poder de potencializar ou prejudicar seus resultados, portanto, a nutrição e a estética devem caminhar juntas para alcançar seus objetivos de forma eficiente e duradoura.

Pós-graduação em TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Esta especialização fomentou meu interesse pelo universo do Espectro Autista e a pesquisa de seus aspectos práticos, através do ABA e do aperfeiçoamento em Seletividade Alimentar.

Os pacientes com Espectro Autista com suas múltiplas e específicas variações de comportamento, respondem de maneiras diferentes aos métodos utilizados e requerem ações diversas e apropriadas aos seus tratamentos.

Em muitos casos, além das prescrições convencionais, utilizamos em seletividade alimentar, métodos lúdicos que trazem resultados surpreendentes.

Se deseja atendimento nutricional diferenciado e eficaz, coloco-me a disposição com:

Atendimento Presencial e Online, Avaliação Nutricional, Plano alimentar Individualizado, Reeducação Alimentar dentro da sua realidade financeira e com cardápios possíveis, Bioimpedância Completa, E-Books com receitas, Assistência via-WhattsApp, Terapias Alimentares com alimentos.

Experimente! Conheça meu trabalho.

Contato

Fone e WhattsApp (11) 98928 4666

Sigam-me no instagram: @sousimarinnutri

Agenda aberta para novembro/24 do dia 17 a 24.

Vem comigo! Vamos juntos?