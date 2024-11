Confraternização da Família Zani reúne cerca de 250 descendentes

O primeiro encontro da 5ª Geração da Família Zani foi realizado no dia 9 de novembro, no pesqueiro Recanto dos Lagos, no Bairro Laranjal, em Divinolândia, reunindo cerca de 240 descendentes de Luís Zani e Maria Nímia, que tiveram 17 filhos, sendo 14 homens e três mulheres.

Luigi Zane nasceu em Arcade, província de Treviso, em Vêneto, Itália, no dia 18 de março de 1895 e juntamente com outros irmãos, veio para o Brasil no início do século passado, quando uma grande leva de imigrantes italianos veio trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, substituindo o trabalho até então realizado pelos escravos.

No Brasil, foi registrado como Luís Zani e após o seu casamento, deu início a uma grande família que se instalou na região de Divinolândia, São José do Rio Pardo, Mococa, dentre outras cidades vizinhas, havendo hoje descendentes que moram em Grama, Vargem Grande do Sul e outras cidades brasileiras.

Um dos participantes do encontro, foi José Carlos Zani, morador em Vargem Grande do Sul, comerciante, dono da mercearia Ponto Certo, que falou sobre a importância do encontro e também da felicidade de todos os presentes em rever os tios, primos, que já não se encontravam há muito tempo.

Do encontro, citou que houve uma breve oração de agradecimento a Deus e aos antepassados, um excelente almoço servido pelo pessoal do restaurante, que inclusive faz parte da família e um show musical com Rick Paiva, que também descende da família Zani.

José Carlos disse que um próximo encontro já está sendo estudado, e se possível, com um maior número de descendentes, uma vez que muitos familiares não conseguiram estar presente. “Este encontro devemos muito à Marildo Zani, que se empenhou na organização, não se esquecendo dos mínimos detalhes para que ele acontecesse”, afirmou.