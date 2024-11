Festa do Sorvete teve recorde de público

A Casa Dom Bosco realizou a 5ª edição da sua tradicional Festa do Sorvete no último domingo, dia 10, um evento que encantou crianças e adultos com momentos de diversão, lazer e muito sorvete. O evento aconteceu no Espaço SBB, em Vargem Grande do Sul, das 15h às 18h, e reuniu aproximadamente 300 pessoas em um ambiente familiar e acolhedor.

À Gazeta de Vargem Grande, a direção da entidade ressaltou que a Festa do Sorvete é pensada para atender todas as idades, oferecendo uma experiência de lazer e descontração.

Além do sorvete à vontade, o evento contou com pipoca, algodão-doce e uma variedade de brinquedos. As crianças se divertiram nos brinquedos infláveis, camas elásticas, piscina de bolinhas, touro mecânico, entre outros. A grande surpresa do evento foi um show de mágica, que encantou e divertiu todos os presentes.

Milene Martins, coordenadora da Casa Dom Bosco, destacou sobre o evento. “Sou imensamente grata aos patrocinadores e a todas as pessoas que acreditam no trabalho sério da Casa Dom Bosco. Este ano, enfrentamos desafios, como a mudança de local e a organização da decoração, mas encontramos pessoas dispostas a ajudar e conseguimos superar todas as dificuldades. Fazendo uma festa colorida e cheia de alegria como as crianças merecem”, disse.

“O que mais me marcou foi ver tantas famílias participando juntas, o que mostra que conseguimos criar um evento onde pais e filhos podem se divertir e criar memórias juntos. Recebemos muitos feedbacks positivos, e ver as crianças felizes é a nossa maior recompensa”, completou.

Eder Pinheiro, presidente da Casa Dom Bosco, reforçou a importância da festa para a instituição e para a comunidade. “A Festa do Sorvete é um evento que nos enche de alegria, pois conseguimos proporcionar momentos de felicidade para tantas crianças e suas famílias. A cada ano nossa equipe se supera e nos surpreende com uma festa ainda mais bonita e bem estruturada. Ver o sorriso no rosto das crianças e o apoio da população de Vargem Grande do Sul à nossa causa é extremamente gratificante. Agradecemos a todos que participaram e fizeram essa festa acontecer. Continuaremos trabalhando com o apoio de vocês, e já aguardamos a próxima edição”, pontuou.

Com entrada limitada, a festa foi um verdadeiro sucesso, chegando a esgotar os ingressos nos pontos de venda antecipada. Para a diretoria, esse sucesso só foi possível graças ao apoio de empresas parceiras, voluntários e colaboradores que trabalharam incansavelmente para garantir um evento seguro e organizado.

Ao jornal, a Casa Dom Bosco informou que a arrecadação com a venda dos ingressos será integralmente destinada ao desenvolvimento de projetos e atividades que promovam o bem-estar e a educação das crianças e adolescentes atendidos pela entidade.

A Casa Dom Bosco agradece a todos os envolvidos – voluntários, patrocinadores, equipe e público – que tornaram a 5ª Festa do Sorvete um evento inesquecível. “Nos vemos na próxima edição, com ainda mais sorrisos e diversão!”, finalizou.

O próximo evento realizado pela entidade será o tradicional bingo no dia 7 de dezembro. Mais informações serão divulgadas em breve.

Aqueles que desejam saber como podem apoiar a Casa Dom Bosco e seus projetos, podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 3641-4565.

Fotos: Arquivo Pessoal