Painel: Início da discussão

Está sendo muito discutida nos meios de comunicação do país, a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1, no trabalho, previsto na legislação brasileira que permite que o trabalhador atue profissionalmente 6 dias na semana, tendo apenas um dia de folga, totalizando 44 horas. O novo texto de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL), prevê alteração da carga horária semanal de 44 horas para 36 horas semanais.

Já pode ser discutida no Congresso

Embora divide as opiniões, que tem muita gente a favor e outras tantas contra, o texto da PEC de Erika, com mais de 200 assinaturas até o meio da semana, já permite que a proposta seja protocolada na Câmara dos Deputados para discussão, uma vez que ultrapassou as 171 assinaturas que a lei exige para dar prosseguimento ao novo texto.

Em Vargem

Aos 31 anos, a parlamentar é a primeira mulher trans e negra eleita para o cargo de deputada federal na história do Brasil, ao obter pelo Estado de São Paulo, 256.903 votos. Ela lidera uma bancada no Congresso. Erika já visitou Vargem, dado as ligações que mantinha com o ator vargengrandense Gabiel Lodi.

No mundo

Segundo apurou o jornal, internacionalmente Erika Hilton foi destaque em uma das edições do “Next Generation Leaders”, ranking elaborado pela revista Time; o título de “Most Influential People of African Descent” (“pessoa influente de descendência africana”), apoiado pela ONU; e foi eleita uma das “100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2022” pela BBC.

Polêmica

Causou polêmica nas redes sociais, o estacionamento de um carro da prefeitura em uma vaga destinada a idoso, existente em frente o prédio da administração pública, na praça da escola Benjamin Bastos, provavelmente sem a devida credencial de idoso afixada no vidro do veículo. O ocupante do carro, segundo apurou a reportagem do jornal, teria sido o próprio prefeito, que com mais de 60 anos, faz jus à vaga. Muitas pessoas se posicionaram contra a atitude do prefeito e outras justificaram, não só pela sua idade, como também por Amarildo preferencialmente usar a vaga destinada ao chefe do Executivo.

Não se apresentou

Até o fechamento da presente edição, não se tinha conhecimento que o ex-prefeito Celso Itaroti tenha se apresentado às autoridades para o cumprimento do seu mandado de prisão. Segundo comentários, ele estaria aguardando a decisão de um possível mandado que seus advogados entraram no Supremo Tribunal Federal-STF, para anular o pedido de prisão expedido contra sua pessoa.

