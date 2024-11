Alunos do Benjamin foram medalhistas em Olimpíada

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) é uma ação educacional com participação voluntária das Escolas de Educação Básica em território nacional. A participação de escolas públicas e particulares. O objetivo desta Olimpíada é favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do universo da Educação Financeira. O resultado saiu na quinta-feira, dia 7 de novembro, onde 20 alunos da Escola Estadual Benjamin Bastos foram destaques na competição.

O aluno Richard Lucas Occon, do 7o ano, recebeu nota 46 e conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata foi dada a Isaac Bonfim Rocha, do 6o ano, e a Filipe Gomes, do 8o ano.

Conquistaram medalha de bronze os alunos Lorrany Beatriz dos Santos e Francini Martins Biscaro, do 6º ano, Manuela Banin Caio, Murilo Rodrigues Dias, Vinicius Patrik Gambaroto Roncaratti, Ana Julia de Freitas Oliveira e João Pedro Bovo, do 7º ano, Raul Basilio Benedito Fernandes e Rafael Cadini, do 9º ano.

Mais oito alunos da escola receberam menção de mérito, sendo os alunos João Vitor Domeneciano, Luiza Rafaela da Silva e Vitor Hugo Miqueleto Mancine, do 6º ano, Sofia Macedo de Lima, do 7º ano, Heloisa da Silveira Arantes e Miguel de Oliveira Lopes, do 8º ano, e Mateus Donizeti Valentim e João Gabriel Alves Sanches do 9º ano.

Os alunos que se destacaram tiveram o apoio dos professores Odair José dos Santos, Marineusa Aparecida Ribeiro, Cássio Strazza Jaime e Neusa Aparecida Bedin Bernadelli.

A equipe gestora da escola, Marli e Paula, pontuaram que a prova foi divulgada pela Diretoria de Ensino e, após levantamento, verificaram que 130 alunos gostariam de participar da prova, sendo que 20 deles receberam medalhas de ouro, prata e bronze e também menção honrosa.

Para Marli e Paula, o resultado foi muito positivo. “Ficamos muito felizes com a participação dos alunos e seus resultados. Estamos percebendo o empenho dos alunos em participar dessas Olimpíadas, onde temos muitos resultados positivos, já que recentemente a escola foi medalhista olímpica da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo e também foi muito bem na Olimpíada de Redação”, disseram.

