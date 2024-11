Obreiros do Bem está vendendo pizza

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem está realizando uma campanha de venda de pizzas. Segundo o informado, os recursos arrecadados serão utilizados para cobrir as despesas e serão integralmente destinados aos projetos sociais da casa.

Estão sendo vendidas a R$ 40,00 cada pizza, nos sabores de calabresa, marguerita e presunto e queijo. Para fazer sua encomenda, basta o interessado entrar em contato com a casa pelo telefone (19) 99817-8055.

A entrega das pizzas será no dia 7 de dezembro, um sábado, das 12h às 13h, na sede do Obreiros do Bem, localizada à Rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luiz.