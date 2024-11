Amarildo luta contra o tempo para entregar obras

Faltando pouco mais de um mês para terminar seu mandato, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) se esforça para entregar o maior número possível de obras. No entanto, vai ser difícil de executar a tarefa, uma vez que estão em andamento 29 obras, conforme foi informado o jornal Gazeta de Vargem Grande após solicitar os dados à prefeitura municipal.

Durante seus três mandatos, Amarildo sempre se destacou pelo grande número de obras que realizou, algumas de maior envergadura como a Escola Flávio Iared, construção de creches, como a mais recente Professora Rosa Aguilar Cortez, a reforma do PPA Alfeu Rodrigues do Patrocínio, as avenidas Alice Buosi e Evelyn Mendonça de Figueiredo, além de inúmeras obras menores, como a restauração da fonte luminosa.

Ao chegar ao final do seu último ano de governo frente a prefeitura municipal, o departamento de Obras citou as que estão em andamento, as que passam por reformas e ampliações, um número elevado que deve ter continuidade no governo de Celso Ribeiro (Republicanos), que assumirá a gestão da cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025, as que estão em fase de licitação e também as que deverão ser entregues à população até o final do ano.

Muito das obras realizadas pela atual gestão, a verba é proveniente de emendas de deputados, com contrapartida da prefeitura municipal, outras realizadas com dinheiro dos cofres municipais e uma boa parte o dinheiro é proveniente de empréstimos feito junto a órgãos governamentais e aprovado pela Câmara Municipal.

Obras em andamento

Dentre as obras citadas, está a do Clube Vargengrandense, que se transformará no Centro de Convivência do Idoso; a reforma da Emeb Francisco Ribeiro Carril; a construção do posto de saúde Esf-II, na Av. Vereador José Aleixo, no Jd. Paulista; a construção de duas academias da saúde, sendo uma na Rua dos Paulistas, n.º 674, anexo ao Estádio “Dudu Ramão” e outra na Rua Santa Catarina, s/n, no Jd. Bela Vista; a reforma e ampliação do Clube III Vilas, na Vila Santana; execução de rua ao lado do Centro Esportivo “Américo Toquini” no Jd. Paulista, em parceria com a empresa Morandin Ferro e Aço; a execução de reforma predial de imóvel destinado às instalações da unidade central de alimentação escolar do município, em frente o Cemitério da Saudade, que recentemente foi objeto de reportagem da Gazeta de Vargem Grande; troca de toda a rede antiga de abastecimento de água no Centro, com a implantação de tubulação pead, pelo método não destrutível (pipe bursting ou direcional e ramais prediais), setores a, b, c e d, visando a dar continuidade do processo de combate a perdas de água; pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e rampas de acessibilidade na avenida Maquis Ranzani, na Cohab Homero Correa Leite; construção de muro do Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento; construção de uma represa a montante da Barragem Eduíno Sbardellini, acima da atual barragem, terras da família de Antônio Carlos de Mello e a construção de um lago a jusante da Barragem Eduíno Sbardellini, nas terras da família de José Ribeiro de Andrade-Zecão; reforma do velório do Cemitério Parque das Acácias; reforma do prédio para as futuras instalações do Centro de Especialidades Educacionais (CEE), logo abaixo do prédio da prefeitura; implantação de uma quadra society, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos; contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica) no prolongamento da Av. Fleming, interligando o Jd. Plaza de España e Jd. São Luiz; execução de obras de infraestrutura (recapeamento asfáltico) – nas ruas Joia, Av. Santa Terezinha, Delta, dos Paulistas, Onze de Novembro, Paraíso, São Braz, Santa Cecília, Elizabeth e Quinze de Novembro, na Vila Santa Terezinha; execução de obras de recuperação e recapeamento de pavimento asfáltico nas ruas do Centro da cidade; extensão de rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública e transformadores no prolongamento da Av. Manoel Gomes Casaca; construção de creche na Av. Ney Fernandes Bolonha; no Conj. Habitacional Antônio Ribeiro Filho; construção de passeios em intertravado e execução de canteiros com guia pré-fabricada, sistema de iluminação e pontos de água fria, bem como regularização de solo, com fornecimento de materiais e mão de obra, ao lado do novo PSF II; execução de obras de infraestrutura de macrodrenagem do Córrego Santana, situado na Av. Antônio Bolonha; rotatória na Av. Antônio Bolonha; contratação de empresa especializada para remoção e recolocação de rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública na Via Expressa Antônio Bolonha; extensão de rede secundária com iluminação pública tipo led 100w na rua projetada e prolongamento da Rua Vicente Menossi, no Jd. Paulista; execução de obras de infraestrutura (pavimentação asfáltica e micro drenagem) prolongamento da Av. Manoel Gomes Casaca; execução de serviços de infraestrutura (pavimentação asfáltica) na Av. Teotônio Vilela, Jd. Primavera, rua projetada no Jd. Santo Hélcio e rua interna do Hospital de Caridade e execução de serviços de recuperação e reconstrução de pavimento asfáltico em vias públicas do Jd. Bela Vista.

Obras em licitação

Além das obras em andamento acima citadas, também estão em processo de licitação a execução de serviços de recuperação de pavimento asfáltico nas ruas Santa Lúcia, Madeleine, das Mercedes, José Moreira, Antônio Rodrigues do Prado e rua Garcia Leal, localizadas na Vila Santa Terezinha; recapeamento asfáltico nas ruas Bom Pastor, José Moreira, Paraíso e 31 de março, na Vila Santa Terezinha.

Mais asfalto está em licitação para serem executados no prolongamento da Av. Osvaldo Honório Pereira até a Av. Ney Fernandes Bolonha e prolongamento da Av. Ney Fernandes Bolonha até a rua Virgílio Forlin, na Cohab Antônio Ribeiro Filho; contratação de empresa especializada em substituição de redes antigas (ferro fundido ou cimento amianto) por redes em pead, utilizando no processo o método não destrutivo (mnd), a ser realizado nos bairros Vila Polar e Vila Santa Terezinha; drenagem e pavimentação Rua Pernambuco; ampliação da creche Dona Cezarina.

Obras previstas para conclusão até dezembro de 2024

Dentre as inúmeras obras em andamento, o prefeito Amarildo acredita que poderá inaugurar ou entregar algumas antes que deixe o cargo. Constam cerca de dez obras que Amarildo deverá inaugurar nos próximos 50 dias, segundo informou sua assessoria.

Uma das obras que está sendo aguardada há um bom tempo pelos vargengrandenses da terceira idade, é a sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI) ‘Haydeé e Antônio Longuini Neto, o antigo Clube Vargengrandense que está em final de acabamento. Também deverão ser inauguradas a academia ao ar livre na Rua Santa Catarina; o núcleo de alimentação escolar em frente o Cemitério da Saudade; a rotatória junto à Via Expressa Antônio Bolonha; a drenagem no córrego Santana na Via Expressa Antônio Bolonha; várias pavimentações e recapeamentos que estão acontecendo em toda a cidade; a Esf-II na Av. Vereador José Aleixo; as extensões de rede de distribuição de energia; a implantação de tubulação pead, pelo método não destrutível para abastecimento de água no Centro de Vargem Grande do Sul e deve inaugurar o Centro de Especialidades Educacionais (CEE), que fica abaixo do prédio da prefeitura.

