Vargengrandenses passam entre os 5 melhores colocados no IF

Dois vargengrandenses aprovados para estudar o ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus São João da Boa Vista, estão entre os cinco melhores colocados. Rafael Cadini e Raul Basílio Benedito Fernandes passaram em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Rafael Cadini, de 15 anos, está finalizando o ensino fundamental na Escola Estadual Benjamin Bastos e passou em quarto lugar no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, no período matutino.

Filho de Rosana Aparecida Cadini, ele contou à Gazeta de Vargem Grande que estudou fazendo as provas dos anos anteriores e que irá estudar no IF.

Ao jornal, comentou que esperava passar entre os cinco primeiros colocados, devido à pontuação que obteve na prova, verificada com o resultado do gabarito.

O estudante contou como se sentiu ao saber que havia passado. “Eu me senti muito feliz e realizado”, disse.

À Gazeta de Vargem Grande, Raul Basílio Benedito Fernandes, de 14 anos, contou que estudou para a prova próximo ao dia. “Faço outros cursos depois da escola e não tinha muito tempo para estudar”, contou.

Filho de Antônio Marcos Fernandes e Solange Basílio Benedito Fernandes, Raul está completando o ensino fundamental na Escola Estadual Benjamin Bastos.

Ele também irá estudar no IF no ensino médio integrado com técnico de informática. Ao jornal, contou que gostou muito de saber o resultado e se sentiu muito aliviado e feliz.