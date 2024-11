Editorial: Reflexão sobre as obras da administração

Obras são muito importantes para qualquer cidade, desde que as mesmas atendam aos anseios da população e tenham reflexo positivo no dia a dia dos cidadãos, principalmente junto aos que mais necessitam da presença do poder público municipal. Assim, ao analisarmos as obras que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) está realizando e em andamento no seu último ano de administração, podemos notar que a maioria atende ao requisito de dinheiro bem empregado em prol dos munícipes. São obras como a reforma do prédio onde se instalará o Centro de Especialidades Educacionais (CEE), que visa dar apoio a alunos da rede municipal com dificuldade de aprendizagem, onde serão realizadas avaliações educacionais multidisciplinares nas especialidades de fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e assistência social, dentre outras. Também há de ser citado a reforma total do antigo prédio do Clube Vargengrandense, que abrigará o Centro de Convivência do Idoso (CCI) ‘Haydeé e Antônio Longuini Neto, que atenderá uma população em constante aumento no Brasil e em Vargem e que merece um olhar diferenciado do poder público municipal. A construção de dois novos lagos, que impactarão o futuro da cidade, são obras essenciais. Ressaltamos a construção de novas creches, dos postinhos novos de saúde, cujo Esf-II na Av. Vereador José Aleixo, será inaugurado ainda este ano e na qualidade da água, com os investimentos que estão sendo feitos no Centro da cidade, com a troca de toda a tubulação antiga e após, na Vila Polar e Santa Terezinha. Sem falar no recapeamento de dezenas de ruas da cidade, uma das marcas da atual gestão, onde foram e serão investidos muitos milhões de reais. Também podemos citar a grande reforma do Posto de Pronto Atendimento-PPA Alfeu Rodrigues do Patrocínio, a construção da Escola Flávio Iared, as obras no SAE, com a construção de vários reservatórios, adutoras, aberturas de novas avenidas na cidade, melhorias no Recinto de Exposição, reforma do Clube III Vilas, do XXI de Abril, iluminação pública, dentre outras. Para tudo isso, houve a importante participação da Câmara Municipal, com os vereadores buscando verbas e emendas necessárias e aprovando praticamente todos os projetos enviados pelo prefeito ao Legislativo, especialmente os referentes aos empréstimos necessários para dar início e prosseguimento a tantas obras feitas no município. O novo prefeito eleito, Celso Ribeiro (Republicanos), assume já com uma enorme carga de obras e projetos em andamento, devendo dar prosseguimento à gestão de Amarildo, terminar as obras e também realizar as que tem em mente para melhorar a qualidade de vida dos vargengrandenses. Para a construção de tantas obras, é necessário dinheiro e pela quantidade das mesmas, muita verba foi gasta e ainda terá de ser empenhada para o seu devido término. Assim, é quase certo que Amarildo deva entregar a administração ao seu sucessor com muitas obras realizadas, mas com pouco dinheiro em caixa, o que deverá exigir do novo prefeito muito tino administrativo não só para terminar o que foi começado, mas também para tocar o dia a dia da prefeitura municipal, cujos gastos não são poucos.