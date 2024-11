São Sebastião da Grama fará arrastão contra a dengue

A Prefeitura de São Sebastião da Grama realizará um arrastão contra a dengue, a fim de prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O mosquito também transmite zika vírus, chikungunya e febre amarela.

O arrastão acontecerá na cidade nos próximos sábados, dia 23, no dia 30 e também no dia 7 de dezembro. Segundo o informado pela prefeitura, é muito importante que todos recebam os agentes em suas residências e que mantenham os quintais limpos. “O combate à dengue é responsabilidade de todos”, disse.

A dengue pode variar desde uma doença sem manifestação de sintomas até quadros graves com hemorragia e choque, podendo causar morte. Normalmente, o primeiro sintoma da dengue é a febre alta de 39° a 40°C de início repentino, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Também é comum ocorrerem náuseas e vômitos, que resultam em perda de peso.

Os sintomas mais comuns da dengue são dores de cabeça, dor nos olhos, febre alta (muitas vezes passando dos 40º), dor nos músculos, nas juntas e atrás dos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo, falta de apetite, fraqueza, coceira e, em alguns casos, sangramento da gengiva e do nariz.

A diferença para a dengue hemorrágica é que pode haver também confusão mental, agitação ou insônia, perda de consciência, sangramento na boca, nas gengivas e nariz, boca seca e muita sede; dificuldade de respiração, fortes dores abdominais e vômitos intensos, pele pálida, fria e úmida, e pulso fraco.